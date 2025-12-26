我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣在臉書分享胡志強為他打電話拜託朋友的畫面。（圖／翻攝江啟臣臉書，2025.12.26）

下屆台中市長選舉，國民黨內再度上演2強之爭，只是主角從8年前的江啟臣對盧秀燕，換成江啟臣對楊瓊瓔。江啟臣昨晚在網路社群分享和前市長胡志強的合照，表示胡志強主動說要兌現8年前的承諾「就是全力支持江啟臣」，還親自撥好幾通電話向老友拜託，網友稱讚胡志強有情有義，地方政壇人士卻想起8年前的「攔胡」事件，大呼往事重演。下屆台中市長選舉，民進黨早早定調立委何欣純，國民黨則由立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔上演2強之爭。江啟臣昨（25）日晚間在臉書發文，表示特別到前市長胡志強家祝賀耶誕快樂，同時邀約下一次的「江胡」美食，沒想到胡志強當場送他一份特別又溫暖的耶誕禮物。江啟臣表示，胡志強微笑著說，他要兌現8年前的一個承諾，就是全力支持江啟臣。邊說邊聊的同時，還親自撥好幾通電話給老朋友們，只為替江多說一句拜託、多添一份力量，他的心在冬夜裡感到格外溫暖。胡志強酷愛上網，但昨晚並未立即回應江啟臣，反而是江啟臣提到的「江胡」、「8年」，讓地方政壇人士想到8年前的「攔胡」事件。當年江啟臣和盧秀燕2名藍委黨內相爭，欲挑戰時任市長林佳龍，江啟臣邀請政大外交系學長胡志強10點出席他的市政白皮書發表記者會，盧秀燕在江啟臣對媒體發出採訪通知後，硬是搶在9點半，邀請胡志強欣賞胡當年競選連任時，胡志強脫衣扮岳飛、盧秀燕畫老妝扮岳飛母親的照片。胡志強維持一貫風格，兩邊都不得罪、兩邊都說很多好話，但新聞風頭已被盧秀燕搶盡，地方政壇稱這次交手為「攔胡事件」。盧秀燕當時還強調，和江啟臣維持君子之爭，不會影響彼此感情，「我們就是國民黨的一家人」。當年情景與8年後的江、楊「姐弟之爭」頗有類似之處，政壇人士也感慨，江啟臣每次都「選得很佛系」。