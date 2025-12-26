我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張文最後落腳處內部曝光，驚藏15支自製汽油彈。（圖／翻攝畫面）

台北市人潮聚集的台北車站、中山商圈19日發生震驚社會的隨機殺人案，27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈、持刀砍民眾釀3人死亡後，於誠品南西店頂樓墜樓身亡。警方持續調查張文的犯案動機，發現張文在犯案前3天曾從租屋處搬到中山區附近的一間旅館入住，並在房內起獲他自製15支「燒夷彈」，這些自製的凝固汽油彈是張文自行購料仿造的凝固汽油彈，一旦在人潮密集處引爆，膠狀火焰會緊貼皮膚持續燃燒，導致人體在高溫下迅速脫水碳化，並產生大量一氧化碳致人窒息，其殺傷力顯示出，張文疑似企圖在鬧區製造更大規模死傷的殘忍殺機。據了解，張文疑似已預謀犯案長達1年半的時間，於今年1月先在台北市中正區公園路租屋，而後在17日即犯下隨機殺人案的前3天，獨自一人扛著行李從租屋處搬到鄰近中山站、誠品南西店的一處旅館投宿。事發後警方循線至該間旅館內搜索，於房內的推車行李箱內，發現張文自製的11支汽油彈；床上則放有4支被包裹的汽油彈，並查扣各式長短刀械9把。據《鏡週刊》報導，根據警方查扣的證物顯示，張文所製汽油彈因液體分層並含有白色沉積物，被懷疑是越戰時期極具殺傷力的「燒夷彈」。化學專家指出，這種凝固汽油彈，透過添加黏稠劑使火焰呈膠狀，一旦接觸人體便會緊緊附著且難以撲滅，其產生的千度高溫不僅能導致人體迅速脫水碳化，更會在燃燒時釋放大量一氧化碳造成窒息。令人毛骨悚然的是，張文預訂17日至20日住在中山區旅館；至於大同區旅館預訂入住日期則為25日至27日，恰巧碰上聖誕節及行憲紀念日放假，若張文發動「第三波攻擊」後果恐不堪設想。