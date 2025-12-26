我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（26）日迎來年末壓軸盛世「聖誕大戰」，其中洛杉磯湖人在主場迎戰火箭。開局火箭就靠著多名防守悍將輪番伺候唐西奇（Luka Doncic），成功打亂湖人進攻節奏。首節火箭就轟下37分、逼出唐西奇4次失誤，一路掌控比賽走向；加上杜蘭特全場開啟「死神模式」、攻傳俱佳，火箭最終以119：96賞給湖人3連敗。火箭開局打出18：8的攻勢，讓湖人不得不提早喊出暫停。這段時間裡火箭新星伊森（Tari Eason）拿下7分，湯普森（Amen Thompson）也有6分進帳。暫停回來後，湖人在防守端依舊讓對手予取予求，讓瑞迪克（JJ Redick）忍無可忍又喊了一次暫停，此時分差已經擴大至12分。首節結束，火箭在攻防兩端都有建樹，不僅讓湖人當家控球唐西奇發生4次失誤，團隊攻擊端也轟下37分，最終以37：25領先湖人多達12分。火箭在首節光是為了守住唐西奇（Luka Doncic）就派出3名大鎖上場針對他，首節結束時湯普森在場邊受訪表示：「能守住唐西奇的功勞不是只有他自己，而球隊也希望讓唐西奇增加傳球的難度。」第二節中段，雙方打得有些混亂，輪流送對方兩次抄截，最後給到詹姆斯的大好機會也放槍。湖人在第二節提升防守強度，讓火箭打到約剩6分鐘時只拿下6分。火箭一度被追近至7分差，不過杜蘭特（Kevin Durant）用一記不講理的外線又將比分拉開至雙位數，剛回歸的唐西奇隨後也來一記三分，加上范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的冷箭，打出19：11的追分攻勢。湖人單節28：26的攻勢也顯示替補端的范德比爾特、史馬特（Marcus Smart）已經開始能有效壓制火箭的火力。半場比賽結束，火箭以63：53依舊保持10分領先優勢。其中湯普森與杜蘭特各自攻下全場最高的16分，伊森也有9分進帳；湖人方面，剛回歸就先發的唐西奇則攻下15分，外帶4籃板、5助攻，不過半場就發生5次失誤，里夫斯則有12分進帳，三分球5投2中。聖誕大戰歷史得分王詹皇則略顯低迷，攻下8分、正負值是全隊最低的-16。雙方易籃再戰後，里夫斯（Austin Reaves）因小腿傷勢不在板凳席，由今日表現不俗的史馬特頂替上先發，隨後球團就宣布此役不會再回歸。此時杜蘭特毫不留情地開啟「死神模式」不僅自己先投進一記外線，隨後還助攻給隊友再飆進一記三分，率領火箭把出10：3攻勢，將分差拉開至全場最大的17分，逼得瑞迪克在下半場只打了3分鐘就喊出暫停、試圖止血。在少了里夫斯這個重要得分點的情況下，湖人單節僅攻下21分，火箭則維持24分的進攻水準。三節打完，火箭仍以92：74大比分領先湖人。末節，KD即使在防守球員都貼在臉上的貼身防守下照樣外線、助攻樣樣來，儘管年齡已逐漸增長，在第四節也看不出任何疲態。末節火箭直接將分差拉開至20分以上，湖人換上板凳陣容後，也就此宣告比分定調。湖人方面，唐西奇攻下全隊最高的25分，外帶5籃板、7助攻；詹姆斯則攻下18分，正負值卻是驚人的-33。火箭方面，湯普森與杜蘭特聯手轟下51分，其中杜蘭特還送出9次助攻，加上全隊共6人得分上雙，先發5人正負值全都是正數，從數據就能看出最終贏家。