日本央行上週正式宣布升息一碼，將基準利率調升至0.75%，創下1990年以來的新高，彭博指出，在日本銀行（央行）最近一次升息未能為日圓提供持續支撐後，市場看貶日圓的呼聲日益高漲，這進一步證實了各界的看法，日圓的結構性疲軟並無速效解藥。根據彭博報導，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）等機構的分析師認為，由於美日之間仍存在懸殊的利差、實際利率為負以及持續的資本外流驅使，日圓兌美元匯率將在 2026 年底貶至 160 或更低。他們表示，若日銀僅採取漸進式緊縮，且財政引發的通膨風險持續存在，這種趨勢就可能延續。報導提到，日圓在連續四年下跌後，今年兌美元僅微幅上漲不到 1%。原本市場寄望日銀升息與聯準會（Fed）降息能帶動反轉，但結果不如預期。日圓曾在 4 月短暫升破 140，隨後因美國總統川普的關稅政策不確定性，以及日本政局變動引發的財政風險而失去動能。目前日圓在 155.70 附近，離今年 1 月初的低點 158.87 不遠。摩根大通日本外匯策略主管田瀬淳也（Junya Tanase）是華爾街之中抱持最悲觀看法的一員，預測 2026 年底日圓將貶至 164。他指出，日圓基本面脆弱，且明年週期性力道亦可能轉向對日圓更不利的方向，抵消日銀緊縮政策的影響。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至 12 月 9 日當週，槓桿基金對日圓的看跌程度創下 2024 年 7 月以來之最。法國巴黎銀行分析師賽姆比(Parisha Saimbi)預期 2026 年底匯率會達到 160。她認為全球宏觀環境有利於風險情緒，進而支撐套利交易，加上聯準會可能比預期更鷹派，將使美元兌日圓維持高位。福岡金融集團首席策略師佐佐木徹（Tohru Sasaki）預測日圓將貶至 165。他強調，日銀升息並不夠激進，且實質利率仍深陷負值。若市場開始反映聯準會停止降息的預期，將成為進一步推升美元兌日圓的因素。但有部分機構持不同意見，高盛集團認為，隨著日銀政策持續正常化，日圓在未來十年內最終會向 100 關卡回升，儘管目前面臨多重短期利空。