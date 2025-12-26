我是廣告 請繼續往下閱讀

美國新一波關稅政策持續發酵，衝擊效應正逐步擴散至東南亞重要製造業。面對出口成本上升與訂單不確定性增加，越南鞋業開始加快自動化腳步、放緩人力招募，以分散關稅帶來的壓力；相較之下，部分外國鞋業製造商則選擇撤回在印尼的投資計畫，產業布局出現明顯變化。美國總統川普針對多個東南亞國家商品加徵所謂「對等關稅」，其中印尼與柬埔寨商品關稅為19%，越南商品則面臨20%的關稅水準。印尼鞋業協會指出，關稅政策的不確定性已動搖投資信心，部分原定在印尼設廠的計畫因此喊停。協會直言，若關稅能調降至15%甚至10%，將有助於穩定產業發展。根據2025年世界鞋類年鑑，越南與印尼分別是全球第二、第三大鞋類出口國，僅次於中國。2024年，越南鞋類出貨量達16億雙，印尼約6億雙，柬埔寨也名列全球前十。以出口金額來看，2024年印尼對美國鞋類出口達23.9億美元，占整體鞋業出口的33.7%。不過，印尼業界透露，2025年1月至9月，美國市場對印尼鞋類產品的需求，較前一年同期減少約23%。業者指出，美國政府一度停擺43天，壓抑消費信心，加上關稅與勞動成本同步上升，若稅率長期維持在15%以上，印尼製鞋的價格競爭力恐將進一步流失。越南方面，官方統計顯示，繼前三季對美國鞋類出口年減13%後，11月出口年減幅度仍達4%。面對壓力，越南鞋廠積極調整策略，包括尋找新客戶、控管成本，以及提高單價、銷售附加價值較高的產品。有大型鞋業企業主管透露，關稅帶來的額外成本，多由品牌買家與製造端共同吸收，為降低長期負擔，工廠正加速導入自動化生產線。馬來亞銀行經濟學家布萊恩．李指出，企業在人力招募上也趨於保守，避免固定成本過度擴張。此外，印尼鞋業協會與越南皮革、鞋類與手提包協會皆表示，正積極開拓歐盟、日本等市場，以分散對美國的依賴。印尼與歐盟已於9月簽署貿易協議，未來可望逐步取消多數鞋類關稅，但最快也要等到2027年下半年才會正式生效。柬埔寨相關產業組織則指出，美國加徵關稅所增加的成本，最終將由整條供應鏈共同承擔。儘管美國市場需求放緩，部分美國品牌仍表態，短期內不會撤離東南亞供應鏈，顯示美方希望藉由關稅促使製造業回流本土的效果，恐怕未如預期明顯。