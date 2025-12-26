我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府宣布，將於明年1月25日舉行第三輪、也是最後一輪的選舉投票，完成整體選舉時程安排。不過，這場被切割成多階段進行的選舉，從一開始就備受爭議，外界普遍質疑其公正性與代表性。根據軍政府掌控的聯邦選舉委員會發布的聲明，選舉將分為三輪進行。第一輪投票訂於本月28日登場，第二輪安排在明年1月11日，第三輪則於1月25日舉行。最後一輪投票地點，僅涵蓋全國330個鎮區中的63個。然而，多名國際觀察人士指出，這次選舉從規則到時程設計，皆由軍方主導，實際上仍由與軍政府關係密切的政治勢力掌控，難以反映真實民意。此外，軍政府近期同步加強對異議聲音的壓制，明訂凡是抗議或公開批評選舉者，可能面臨嚴厲刑責，最高可判處10年有期徒刑。相關作法不僅引發國內反彈，也讓國際社會對緬甸未來政治走向與民主前景持續抱持高度疑慮。