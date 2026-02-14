我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）昨（13）日完成簽署，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。經常在網路上評論時事的反紫光奇遊團成員、科技專家許美華指出，台灣談到的協議比原先的更好，敏感關鍵農產品也都有守住，還有一點也很重要，就是在美國、台灣執政當局的默契下，美國同意先降稅、再等立法院審核通過，立法院的同意權瞬間變成否決權，等於將燙手山芋丟到一直挑毛病的藍白立委手上。許美華13日深夜在臉書粉專發文，表示台美雙方簽署的對等關稅協議，整個內容比之前更多、更好，不只稅率降到比照日韓歐盟的15 %，還加上2072項產品豁免，實質平均關稅降到12.33%。消息一出，七大工商團體立刻發布聯合聲明，高度肯定政府談判團隊爭取產業利益的貢獻，呼籲儘速完成國內審查程序，將談判成果轉化為實質競爭力，這就是在跟立法院的藍白喊話，要他們別再搞事、扯後腿。許美華提到，台灣在232國安產業條款上，得到最惠國待遇，意思是沒有國家可以得到比台灣更好的條件，代表美國透過這次關稅談判，把台灣拉進國安與產業的安全框架裡，雙方不再是單純的商業貿易關係，而是升級成戰略夥伴，原本最擔心的農產品，包括稻米、雞肉、大蒜等都有守住，還有鄉民狂歡的美製汽車，多數都是台灣本身自給率就極低的產品。話鋒一轉，許美華開始分析，行政院副院長鄭麗君13日在記者會上透露，美國曾一度要求協議在台灣國會完成審議後，才讓降稅生效，但經過溝通跟爭取，同意遵循其國內行政程序，在聯邦公報載明後就落實，意思是美方同意用最快的時間，在台灣國會審議之前，就先讓台灣的降稅生效，等於沒有要等立法院的審核結果，立法院的同意權瞬間變成否決權。許美華直言，鄭麗君率領的談判團隊很積極、很敢要，美國談判代表也很清楚台灣國會的情況，所以直接出一張「鬼牌」，看藍白要怎麼梭哈，如果藍白決定擋下協議，已經降低的關稅會瞬間不見，無數工商團體、傳產業者恐怕會自己去跟藍白立委翻臉。而且比起仍與美國談不攏、存在「巨大分歧」的日本，這次台美關稅協議，談的不是單純的關稅，而是一步到位，推進台美關係、拉升台灣經貿實力的重大突破。最後，許美華總結道，台灣現在拿到的，是遠遠優於其他競爭對手的協議，反觀藍白至今還在找各種理由，挑台美關稅協議的毛病，接下來就坐看藍白立委誰還要反對，甚至成為全民公敵。