▲北捷中正紀念堂老翁喝醉鬧事。（圖／翻攝畫面）

北捷松山新店線中正紀念堂站傳出鬧事！一名喝醉酒的70歲涂姓老翁昨（25日）晚間搭乘捷運途中，不慎遺失悠遊卡導致出站時無法出刷卡出閘門。涂男情緒激動加上泥醉緣故，便拿雨傘直接破壞閘門，現場一片狼藉。站務人員見狀後報警，警方上前見涂翁滿身酒氣不願意配合調查，將其強制帶返所查證。據了解，這名70歲的涂姓老翁昨（25日）喝完酒後搭乘捷運，怎料，過程中疑似因遺失悠遊卡，導致無法刷卡出不了閘門。涂翁一氣之下便持手中的雨傘破壞閘門，就連雨傘的傘柄也因此斷裂。警方獲報到場後，涂翁拒絕出示證件及配合調查，全案依警職法規定強制帶返所查證，捷運站務人員至所提告刑法毀損罪。對此，中正二分局呼籲，飲酒請適量，切勿因一時衝動而鬧事或觸法，民眾若發現不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。