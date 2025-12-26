我是廣告 請繼續往下閱讀

由於聖誕假期跟行憲紀念日，美股跟台股25日都休市，但美股24日道瓊、標普500改寫收盤歷史新高，台北股市今（26）日開盤一分鐘就衝上28590.91點，改寫盤中歷史新高價；後續高檔震盪，上漲182.99點，報28,554.97點。大盤走揚，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.34點，開270.09點，目前暫報271.77點，上漲2.02點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1515元；鴻海上漲2元、報226元；台達電上漲3元、報960元；聯發科上漲5元、報1385元。日月光投控上漲3.5元、報238元。國泰金下跌1.3元，報74.6元；中信金下跌0.6元，報49.7元。銅價走揚，線纜業產品市場傳將跟著上漲，今日電纜類股表現搶眼，華新、華榮都漲逾半根，大亞、中電、億泰也漲逾3%；第一銅也亮燈漲停，達49.5元。印刷電路板（PCB）相關，凱崴攻上漲停，報46.5元；金像電上漲4.49%，觸及歷史新高價703元，報698元；華通一度衝破百元價位，但隨後翻黑，暫時回到平盤報99元。目前成交量前十名分別為：力積電、華邦電、華新、台新新光金、旺宏 、南亞科 、台玻、玉山金、晶豪科 、榮科。力積電開高走低，開盤後最高衝到42.2元，後續走弱、最低觸及40元，下跌0.2元，報40.2元。華邦電同樣開高後翻黑，暫報76.7元，下跌0.2元。