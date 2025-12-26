我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年民進黨台南市長初選戰火升溫，競逐進入白熱化階段，立委陳亭妃今（26）日正式行文通報中央黨部及選對會，針對近日部分媒體與網路流傳來源不明的民調，以及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐已觸犯《選罷法》相關規定，要求黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要處置，確保初選制度的公平與公信力。陳亭妃指出，近期在網路與社群平台廣泛流傳的民調內容，普遍未標示調查單位、主持人、執行時間、抽樣方法、母體與樣本數、誤差值及經費來源等法定必須揭露資訊，已明顯違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於目前正值初選倒數關鍵期，這類不明來源的數據快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。陳亭妃也引用中央選舉委員會過往說明強調，凡發布未依法揭露必要資訊的民調，可裁處高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，將進一步加重處分。她強調，政黨初選同樣適用《選罷法》規範，不能成為法律監督的例外地帶。陳亭妃呼籲，黨中央與選對會應對外明確要求媒體及相關平台，凡涉及初選的民調資訊，皆須依法完整揭露調查內容，防堵錯假訊息誤導民意、干擾初選進程。她指出，在選舉關鍵時刻，更應共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。