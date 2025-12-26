我是廣告 請繼續往下閱讀

近期發生的張文隨機殺人案讓全國社會陷入不安，不料竟有網友匿名在臉書社團發文，表示「期許未來還會有路上隨機砍人」，甚至號召他人「站出來」傳承當年北捷殺人犯嫌鄭捷的精神，並配上鄭捷被捕時的照片。此舉立即引發社會關注與警方高度戒備，警方24日將發文者33郭男查緝到案，郭男被捕後竟向警方辯稱，散布這些驚悚言論純粹是覺得「好玩」，初衷只是為了引起網友的注意。警方訊後依妨害秩序罪嫌將他送辦，檢方複訊後聲押但法院裁定3萬元交保。北市刑大20日上午接獲情資，指稱臉書社團上一名以暱稱發布貼文的網友表示「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，甚至還附上鄭捷遭逮捕的照片，其貼文一出引發大眾恐慌，不少網友更留言撻伐檢舉。警方循線追查發現該貼文是由一名33歲的郭姓男子所發佈，24日這天，在新莊區逮到郭男，並查扣發文的犯案用手機一支等相關證物。警方調查發現，郭男平時擔任生產設備技術工，生活與工作環境單純，並無特殊背景。面對警方偵訊，郭男供稱發文動機僅是因為「好玩」，純粹想引起社會大眾關注。全案警詢後依涉嫌妨害秩序罪移送新北地檢署偵辦，檢方雖在複訊後向法院聲請羈押禁見，但經新北地方法院審理，最終裁定郭男以3萬元交保。