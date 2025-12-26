我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗台灣有事相關發言，引發中國單方面不滿，呼籲民眾減少赴日旅遊和留學，日本地方政府則紛紛將招攬遊客重點轉向台灣觀光客，看準台灣旅客回訪率高且消費力強的優勢，將台灣遊客視為「觀光振興大動脈」；台灣民眾前往日本旅遊次數頻繁，近期高知縣調查更得出一項驚人結果。根據共同社報導，隨著日中關係惡化對訪日遊客產生影響，日本部分地方政府熱切將目光指向了來自台灣的遊客。台灣旅行社著眼於台灣出發的客機高載客率，本月推出了高知等3縣的團體旅遊。也有數據顯示訪日回頭客數多，當地也在盡力留住這些遊客。報導提到，7天6夜的香川、高知、愛媛的團體旅遊價格高昂，約為30萬日圓（約台幣6萬元），但受到參團遊客的好評，旅行社力爭每月安排團客。日本國家旅遊局數據顯示，1至11月訪日外國人達到3906.56萬人次，全年突破4000萬人次已成定局。按國家或地區分，中國最多，約為876萬人；台灣位列第三，約為617萬人次。然而，中方11月為抗議高市早苗涉台答辯而提醒公民避免赴日，各地航班和住宿紛紛取消。報導引述台灣的團體旅遊相關人士分析，「台灣親日的人很多、地理上也較近的台灣的存在感或增強。」報導指出，在團客旅遊的重要地點高知縣，2023年5月至2025年11月期間，台灣飛往高知的航班平均載客率超過九成，被高知縣政府視為「觀光振興大動脈」。高知縣在去年12月至今年3月期間，針對來自台灣的遊客展開問卷調查。作答的103人之中，訪日次數平均為9次。據分析，很多台灣人訪日多次，高知縣也致力於透過文化和體育活動推動雙方交流。此外，共同社指出，中國政府反對日本首相高市早苗的涉台發言，呼籲民眾避免前往日本，住宿客從10月的增加15.8%轉為減少。發出提醒注意的香港也減少13.1%，僅56萬人。