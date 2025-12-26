我是廣告 請繼續往下閱讀

▲犯罪心理專家認為張文在路中央丟煙霧彈反映了「自我顯示」慾，將犯罪過程當成一種表演。（圖／臺北市警局提供）

▲專家指出，張文隨機殺人可能激發有心人對於社會制度的誤解與敵意，進而讓類似案件成為某一種犯罪類型，而非單純僅僅是個案。（圖／臺北市警局提供）

▲刑事局統計，張文犯案後，網路上有90幾篇模仿犯罪的發文。（圖／臺北市警局提供）

▲中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰表示，台灣因為槍枝管制嚴格，往後不至於發展出「歐美形式」的無差別槍擊事件。（圖／翻攝臉書）

台北捷運相隔11年再度發生無差別殺人案，隨之而來大量網路模仿留言以及其他隨機攻擊事件，令大眾憂心社會失序，《NOWNEWS》訪問犯罪心理專家戴伸峰，他認為隨機殺人案嫌犯無法在動手前預判，但如果以這次的北捷命案為例，其實戴伸峰是國立中正大學犯罪防治學系教授，專長領域包括社會心理學、少年犯罪、藥物濫用及處遇。今年10月2日苗栗發生隨機殺人案，10月28日戴伸峰在PODCAST節目「百靈果」提及嫌犯曾有吸毒史，並指出安非他命等毒品對神經細胞造成的毒害，即使過了10到20年仍會浮現物質濫用的幻覺「類思覺失調」，有一半機會演進為「被害妄想」、「被攻擊妄想」這類積極型病徵，會升高攻擊風險。當時主持人詢問，這是否代表接下來會面對上街很危險、犯罪樣態越來越多的社會？戴伸峰回答「絕對，而且犯罪樣態一定會讓我們覺得瞠目結舌」儘管他是以吸毒長期危害來預測隨機攻擊事件，在北捷無差別殺人案後，仍有網友說他的預言成真。戴伸峰告訴《NOWNEWS》，所謂預言成真的主要依據是社會結構變化所帶來的影響，以及藥物濫用後的情緒控管問題。犯罪是一種緩慢的社會結構轉變與個人因應能力的互動歷程，他透過對國際犯罪情勢的瞭解，提出一些看法與預測，希望預測不要成真，但是卻發生了。張文犯案後，已累積90多篇「類張文」的網路留言，讓社會大眾擔心模仿犯效應，民眾有無可能辨別潛在的犯罪者以趨吉避凶？戴伸峰表示，其實無法辨別，不過戴伸峰判斷，類似案件的出現，在台灣逐漸成為「並非不可能的一種犯罪形式」，某種程度會激發有心人對於社會制度的誤解與敵意，進而讓類似的案件成為某一種犯罪類型，而非單純僅僅是個案。戴伸峰指出，目前不管是鄭捷、張文或台中捷運砍人案，都是經濟能力比較基礎的年輕人進行犯罪，因此不會選擇更具有殺傷力的一般生活工具。執法機構能預防下一個張文再犯案嗎？戴伸峰說，警方主要作為還是對於這類案件反應的即時性與嚇阻性，以立即提供民眾的安心需求為主。