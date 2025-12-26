我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中國納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中國審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。國民黨發言人、藍委牛煦庭說，明明抓到的共諜都是政府官員，現在卻立法限制民代，合理嗎？牛煦庭今接受媒體人王淺秋專訪說，政府對公務員的限制合理，但若將同樣規範套用在民意代表身上，就已越線，民意代表雖然在台灣民主環境下聲望不高，但畢竟是經過選舉產生，代表選民意見的人，權利不應被隨意限制。他舉例，美國稱呼國會議員時，會以「某選區代表」稱之，強調背後有民意基礎，但在台灣，民進黨以意識形態限制民代行動，「行政院通過的法案只是院版，還是得送立法院審議。」牛煦庭直言，民進黨目前採取極限施壓策略，透過各種方式壓迫在野黨，企圖貼紅標籤以激起民怨，但經過大罷免後，國民黨已經「戴滿紅帽」，邊際效益已歸零，「沒有的事就是沒有」，他預測，民進黨將利用相關法案施壓在野黨排案，企圖製造「親中或不排案」的政治對立，但在野黨不會因此妥協。