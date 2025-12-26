我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧9月過世至今，關於他死因的陰謀論仍持續被瘋傳。（圖／翻攝自X）

中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，各式陰謀論持續瘋傳。不料就連楊丞琳、李榮浩夫妻也衰捲入該事件輿論中。楊丞琳近期回台舉辦粉絲見面會，火速引發高度討論，有網友挖出夫妻倆曾長住北京「陽光上東」社區，也就是于朦朧墜樓的社區，加上兩人曾與被說是造成于朦朧過世嫌疑人之一的經紀人杜強有過合作，遭部分網友懷疑早已知情，喊話抵制楊丞琳回台的活動。《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問楊丞琳，至截稿前尚未得到回應。楊丞琳近期回台辦見面會，不料遭到大批網友喊話抵制，還有人翻出她與李榮浩曾居住在于朦朧墜樓的「陽光上東」社區一帶，加上又與于朦朧經紀人杜強有過合作，甚至傳出杜強來台是住在楊丞琳家等傳聞，遭疑早已知情，或是知道一些內幕才緊急回台，引發部分網友的批評聲浪。但也有人認為目前對於于朦朧死因的各項猜測，都尚未被官方或當事人證實，網友不必過度猜測。然而，除了捲入于朦朧事件外，楊丞琳過往說在台灣沒吃過海鮮的言論、親中言論等也都被翻出，引發許多台灣網友的不滿，還有人在得知楊丞琳要返台舉辦活動的消息後，直接喊話要抵制，久違回台的活動，意外引發批評聲浪。楊丞琳在21日冬至當天，於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦見面會，和粉絲團圓。楊丞琳一出場就高喊：「好久不見，你們都好嗎？」她將粉絲比喻為歌曲〈匿名的好友〉般的存在。話才剛說完，她就發現台下有歌迷激動落淚，讓她趕緊喊話：「請歌迷不要先哭，自認老了，看到人家哭我也會哭」。她向粉絲解釋，之所以隔了這麼久才見面，是因為希望能帶著新作品與新巡演的消息回來，「讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中」，透露是為了回饋台粉。雖然楊丞琳這次回台出現抵制聲浪，但還是有大批粉絲到場朝聖，親自現身力挺偶像。