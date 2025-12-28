「我簽完預售屋紅單後，就掉了5公斤」，今年30歲的P先生笑著跟《NOWNEWS》記者分享自己的經驗，P小姐也表示，他們下訂後，立刻拉了一張收支表，把生活的所有開支列出來，就連漱口水、衛生棉花費都有算進去，有時候半夜驚醒，擔心付不起房貸的時候，就會把預算表拿出來看，讓自己安心。歷經兩年等待，他們終於住進自己的夢想新家。
「衝動」也是一種買房契機 租金貴不如買房
P小姐透露，她和P先生都是「衝動」的人，這也代表他們都很清楚自己想要什麼，當初他們在PTT認識8天就交往，交往2週就決定同居，而且是因為在臉書看到一則租屋廣告，感覺格局、價錢都不錯，就決定一起租房了。歷經幾年同居後，他們決定結婚，和對方一起共度餘生，他們也搬離原本的租屋處，改到新莊副都心租了一間大套房。
剛好遇到新冠肺炎疫情，兩人在家裡居家辦公，只要雙方都要開會時，P小姐都要躲在廁所上班，後來兩人決定找尋新的租屋處，但雙北房租實在太高，符合他們標準的一房一廳要2.8萬元，新一點的甚至要3萬元。P先生和P小姐曾到新北三重看一間出租房，該物件在一樓，一開門都是蟲，「馬桶就像幾百年都沒刷，房租還要2萬多」。
「交通比生活機能重要」堅守目標 只看5天房就下訂
決定開始買房，是因為在找租屋期間（2023年），看到桃園機場捷運A7、A9附近的預售屋廣告，號稱千萬就能買房，他們稍微算一下每個月房貸，感覺跟房租差不多價錢，因此決定開始看房，他們目標很明確，認為最重要的就是「交通方便」，生活機能差一些也沒關係，他們也訂下預算1500萬元，並且因為頭期款無法一下拿出那麼多，所以選擇預售屋，並開始看房。
P小姐笑說，「只看5天房就買了！」他們透露，看了8間預售屋就簽了紅單，簽完之後，他們又去其他建案看屋或是在網路上看房，很怕自己的決定不好，當記者問到，為什麼可以那麼快下決定？P小姐表示，可能是他們目標明確，預算內的選擇也只有那些，「會看很久的人可能是選擇夠多，或是還沒確定自己要什麼、還是不要什麼」。
「預算不足」就要學會接納房子缺點 預算表讓自己心安
P小姐和P先生都是新北人，老家分別在三重和中和，沒有選在老家附近的理由很簡單，就是預算考量，最後他們選在新北市土城區買下一間預售屋兩房，走路就可以到捷運站、附近也有交流道，房屋工程款付款時間，他們還能負擔得起，雖然房子是暗廳、廁所也未開窗，但對他們來說，都是可以解決的問題，最重要的是地點他們很滿意。P先生表示，通常買房會有3個大方向，距離、屋齡、坪數大小，大部分的人只能選擇其中2個，「除非你很有錢」。
簽下這間預售屋的紅單後，他們在等待簽約期間瘋狂算收支、看合約，P先生透露，簽完紅單後就突然瘦了5公斤，明明都是正常吃喝，但心理壓力讓他快速變瘦；P小姐則是把兩人的支出算得清清楚楚，像是定期大筆支出、每天會用到的漱口水、衛生紙，甚至衛生棉等花費，都有算出來，收入則是沒有計算獎金，只有算兩人基本月薪，確定可以負擔才簽約，有時候半夜會突然驚醒，害怕自己付不起以後房貸，這時候她就會拿出收支表，讓自己安心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
P小姐透露，她和P先生都是「衝動」的人，這也代表他們都很清楚自己想要什麼，當初他們在PTT認識8天就交往，交往2週就決定同居，而且是因為在臉書看到一則租屋廣告，感覺格局、價錢都不錯，就決定一起租房了。歷經幾年同居後，他們決定結婚，和對方一起共度餘生，他們也搬離原本的租屋處，改到新莊副都心租了一間大套房。
剛好遇到新冠肺炎疫情，兩人在家裡居家辦公，只要雙方都要開會時，P小姐都要躲在廁所上班，後來兩人決定找尋新的租屋處，但雙北房租實在太高，符合他們標準的一房一廳要2.8萬元，新一點的甚至要3萬元。P先生和P小姐曾到新北三重看一間出租房，該物件在一樓，一開門都是蟲，「馬桶就像幾百年都沒刷，房租還要2萬多」。
決定開始買房，是因為在找租屋期間（2023年），看到桃園機場捷運A7、A9附近的預售屋廣告，號稱千萬就能買房，他們稍微算一下每個月房貸，感覺跟房租差不多價錢，因此決定開始看房，他們目標很明確，認為最重要的就是「交通方便」，生活機能差一些也沒關係，他們也訂下預算1500萬元，並且因為頭期款無法一下拿出那麼多，所以選擇預售屋，並開始看房。
P小姐笑說，「只看5天房就買了！」他們透露，看了8間預售屋就簽了紅單，簽完之後，他們又去其他建案看屋或是在網路上看房，很怕自己的決定不好，當記者問到，為什麼可以那麼快下決定？P小姐表示，可能是他們目標明確，預算內的選擇也只有那些，「會看很久的人可能是選擇夠多，或是還沒確定自己要什麼、還是不要什麼」。
P小姐和P先生都是新北人，老家分別在三重和中和，沒有選在老家附近的理由很簡單，就是預算考量，最後他們選在新北市土城區買下一間預售屋兩房，走路就可以到捷運站、附近也有交流道，房屋工程款付款時間，他們還能負擔得起，雖然房子是暗廳、廁所也未開窗，但對他們來說，都是可以解決的問題，最重要的是地點他們很滿意。P先生表示，通常買房會有3個大方向，距離、屋齡、坪數大小，大部分的人只能選擇其中2個，「除非你很有錢」。
簽下這間預售屋的紅單後，他們在等待簽約期間瘋狂算收支、看合約，P先生透露，簽完紅單後就突然瘦了5公斤，明明都是正常吃喝，但心理壓力讓他快速變瘦；P小姐則是把兩人的支出算得清清楚楚，像是定期大筆支出、每天會用到的漱口水、衛生紙，甚至衛生棉等花費，都有算出來，收入則是沒有計算獎金，只有算兩人基本月薪，確定可以負擔才簽約，有時候半夜會突然驚醒，害怕自己付不起以後房貸，這時候她就會拿出收支表，讓自己安心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。