我是廣告 請繼續往下閱讀

「衝動」也是一種買房契機 租金貴不如買房

▲他們後來選在新莊副都心重劃區租房，不過大套房讓他們居家上班很不方便。（示意圖／信義房屋提供）

「交通比生活機能重要」堅守目標 只看5天房就下訂

▲最後P先生和P小姐選在新北土城落腳。（圖／記者張家瑋攝）

「預算不足」就要學會接納房子缺點 預算表讓自己心安

「我簽完預售屋紅單後，就掉了5公斤」，今年30歲的P先生笑著跟《NOWNEWS》記者分享自己的經驗，P小姐也表示，他們下訂後，立刻拉了一張收支表，把生活的所有開支列出來，就連漱口水、衛生棉花費都有算進去，有時候半夜驚醒，擔心付不起房貸的時候，就會把預算表拿出來看，讓自己安心。歷經兩年等待，他們終於住進自己的夢想新家。P小姐透露，她和P先生都是「衝動」的人，這也代表他們都很清楚自己想要什麼，當初他們在PTT認識8天就交往，交往2週就決定同居，而且是因為在臉書看到一則租屋廣告，感覺格局、價錢都不錯，就決定一起租房了。歷經幾年同居後，他們決定結婚，和對方一起共度餘生，他們也搬離原本的租屋處，改到新莊副都心租了一間大套房。剛好遇到新冠肺炎疫情，兩人在家裡居家辦公，只要雙方都要開會時，P小姐都要躲在廁所上班，後來兩人決定找尋新的租屋處，但雙北房租實在太高，符合他們標準的一房一廳要2.8萬元，新一點的甚至要3萬元。P先生和P小姐曾到新北三重看一間出租房，該物件在一樓，一開門都是蟲，「」。決定開始買房，是因為在找租屋期間（2023年），看到桃園機場捷運A7、A9附近的預售屋廣告，號稱千萬就能買房，他們稍微算一下每個月房貸，感覺跟房租差不多價錢，因此決定開始看房，他們目標很明確，認為最重要的就是「交通方便」，生活機能差一些也沒關係，他們也訂下預算1500萬元，並且因為頭期款無法一下拿出那麼多，所以選擇預售屋，並開始看房。P小姐笑說，「！」他們透露，看了8間預售屋就簽了紅單，簽完之後，他們又去其他建案看屋或是在網路上看房，很怕自己的決定不好，當記者問到，為什麼可以那麼快下決定？P小姐表示，可能是他們目標明確，預算內的選擇也只有那些，「」。P小姐和P先生都是新北人，老家分別在三重和中和，沒有選在老家附近的理由很簡單，就是預算考量，最後他們選在新北市土城區買下一間預售屋兩房，走路就可以到捷運站、附近也有交流道，房屋工程款付款時間，他們還能負擔得起，雖然房子是暗廳、廁所也未開窗，但對他們來說，都是可以解決的問題，最重要的是地點他們很滿意。P先生表示，簽下這間預售屋的紅單後，他們在等待簽約期間瘋狂算收支、看合約，P先生透露，簽完紅單後就突然瘦了5公斤，明明都是正常吃喝，但心理壓力讓他快速變瘦；P小姐則是，收入則是沒有計算獎金，只有算兩人基本月薪，確定可以負擔才簽約，有時候半夜會突然驚醒，害怕自己付不起以後房貸，這時候她就會拿出收支表，讓自己安心。