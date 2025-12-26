我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園客運司劉姓司機10月22日因懷疑一名學生上車投的車錢不夠，遭其他同學嗆聲「連錢都不會數，這輩子也就這樣子了」，雙方當街爆發衝突，劉男更動手毆打學生。事件曝光後，檢方火速偵結，依傷害罪將他起訴，並建請法院從重量刑。今天桃園地院今天開準備程序庭，劉男不只交付一封道歉信更現場付清賠償金，學生家長也選擇原諒撤回傷害告訴，至於和解內容及條件都對外保密。回顧事件，當時桃園客運劉姓司機，不僅在行車途中以粗口辱罵學生，還指控對方少投幣，甚至出言侮辱罵學生，另一名黃姓學生在下車時，為同學挺身而出回嗆他「這輩子就這樣了」，沒想到司機竟衝下車追打他，拳拳朝頭部攻擊，把人甩倒在地，劉男因此涉犯傷害罪，被裁定2萬元交保。案發後7天，檢方火速偵結起訴，建請法院從重量刑。案件進入審理程序，劉男在12月12日召開準備程序庭時，當庭坦承犯行，盼法院從輕量刑並給予緩刑。桃園地方法院於今日召開準備程序庭，司機劉姓男子在律師的陪同下出庭。庭訊過程中，劉男當場交付一封道歉信，並承諾將全數賠償被害學生的損失，隨即在法庭現場完成款項交付，被害學生家長也接受道歉並給予原諒，同時正式撤回傷害告訴。儘管調解成立，但對於具體的賠償金額及相關協議細節，均有共識要求予以保密，雙方只希望事件落幕後，能讓各自生活回歸平靜。