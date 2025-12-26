我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，預計明年1月中旬一決勝負，根據近日流出的內參民調顯示，若對上國民黨立委謝龍介，立委陳亭妃支持度為54.1%，林俊憲則為51.5%，「妃憲之爭」的差距僅在3個百分點內。對此，國民黨台北市議員張斯綱分析，現任台南市長黃偉哲的態度已成重要風向球，而他近期公開力挺林俊憲，背後恐怕就是「上面的意思」。張斯綱25日在政論節目《新聞大白話》中直言，黃偉哲上週公開站台支持林俊憲，這個動作本身就很關鍵，畢竟他現在的角色就是個指標，若是沒有高層點頭，或是任何明示、暗示，他不太可能主動表態，因此這幾乎等同宣示「上面已經決定挺林俊憲」。張斯綱進一步指出，67歲台南市消防局長李明峯突然閃辭，隨後又遭檢方到住處搜索，這些動作都讓地方首長更加謹慎，所以對黃偉哲而言，最安全的做法就是明哲保身、順著「賴系」的方向走，總統賴清德屬意誰，他就出面支持誰，這也意味著陳亭妃接下來必須提高警覺。張斯綱強調，目前距離初選投票僅剩不到3週，此時開始透過輿論搧風點火，不斷強調林俊憲能贏、會打，甚至塑造「換他上也能守住台南、壓過謝龍介」的氛圍，與其他民調形成對比，那麼選民的支持力道自然會悄悄轉移，進而逐步掏空陳亭妃的基層盤。