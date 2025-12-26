我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文於台北車站、中山商圈隨機攻擊事件發生至今，不少民眾仍餘悸猶存。昨（25日）晚間在北捷北門站傳出有一名年約40歲的男子疑似恐慌症發作，持雨傘敲打捷運車窗及牆壁。目擊乘客見狀後，誤以為攻擊事件重演，大批乘客在車廂內奔逃，更有乘客在過程中遺失物品。警方獲報到場後，將一名跌倒受傷的婦人送醫，經過確認並非攻擊事故。對此，北捷也發出聲明稿回應，並曝光男子失控的原因。針對北門站乘客事件，北捷發出聲明稿表示，昨（25日）20時32分於松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前接獲乘客按壓對講機反應有爭執。經了解後發現，這名男子當時和同行母親於北門站下車，其母親向月台站長解釋，兒子因遭到其他乘客碰撞而情緒激動。行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。而從當時畫面可見，捷運內大批乘客聽聞巨大碰撞聲後，紛紛往反方向奔逃造成推擠，更有乘客激動喊：「不要再擠了！」過程中，一名年約70歲的女乘客遭到推擠，不慎跌倒受傷。直到捷運抵達北門站，乘客往外衝出。由於事發緊急，捷運車廂內也留下滿地乘客的物品，包括行李箱、雨傘及鞋子等。北捷表示，後續將送回北門站待領7天。