北市日前發生隨機傷人事件，震撼社會，也再度引爆「廢死」議題的激烈討論，台北市議員苗博雅昨（25）日發聲感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人、貪污更可惡嗎？」並以多個例子進行對比，被外界解讀為影射多名政治人物，網友認為第一個例子直指立法院長韓國瑜，進而掀起新一波網路論戰。苗博雅在Threads上發文表示，自己並非針對任何特定人士、也無惡意，只是無法理解社會普遍的價值觀，她列舉多項情境指出，「在臺灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見」。苗博雅感嘆，反觀一些身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，只因曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人 竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，她質疑：「在臺灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」苗博雅強調，臺灣是溫暖可愛的國家，在這裡，有不同意見，都應該能暢所欲言，講道理，理性對話，每個人相互尊重，求同存異。她提到，自己的理想是，建立安全有秩序的社會，「我們不是彼此的敵人」，越艱難，越需要冷靜；越分歧，越需要理性，暴徒要讓社會因他而撕裂，不會讓他得逞。然而，苗博雅貼文中提到的第一個案例，被不少人認為是在暗指立法院長韓國瑜，尤其「開車撞死人」一語引發高度爭議，有網友因此主動查閱當年判決書，隨後在留言區反擊苗博雅，「這種倒白為黑的文章還是少寫，在AI時代求證門檻已經很低，你這哪是想為冤案平反，你這篇文章本身就是在製造冤案」。面對質疑，苗博雅隨即回應指出，該起車禍在法律上屬於雙方都有肇責，「法院判決，韓院長就是成立過失致死罪，你說我製造冤案」？她也強調，自己並未稱任何人是「殺人犯」，更反嗆該名網友：「拿我確實講過的話來批判我，不要用你自己的主觀編造再編造！」根據判決書內容，該起車禍發生於2004年1月3日晚間10時50分，韓國瑜當時駕車載著妻子李佳芬，行經雲林西螺新社路與興農西路口，與一輛超速且無照駕駛的重機發生擦撞，導致後座乘客顱內出血，送醫搶救8天後不治。事後雙方達成和解，雲林地方法院依過失致死罪判處韓國瑜有期徒刑6個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。