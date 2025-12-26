我是廣告 請繼續往下閱讀

今年倒數剩下5天，財政部今（26）日公布，2026年元旦起實施9項利民便民措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境，包含調高基本生活費所需費用、綜合所得稅免稅額等將在明年報稅適用，以及延長購買電動車 輛減免徵貨物稅 及使用牌照稅年限等。每人基本生活所需費用金額由21萬元調高至21.3萬元，民眾在115年5月申報綜合所得稅時即可適用。長期照顧特別扣除額由12萬元調高至18萬元；同樣於115年5月申報114年度綜合所得稅時適用。元旦起無糖飲料免徵貨物稅，並刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物的課稅規定。延長電動車減免徵貨物稅及使用牌照稅的實施期限，由原定期限延長5年至119年12月31日止。115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額；免稅額從9.7萬元調高至10.1萬元;70歲以上之納稅義務人、配偶或受扶養直系尊親屬，由14.55萬元調高至15.15萬元。標準扣除額單身者由13.1萬元調高至13.6萬元;有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元。薪資與身心障礙扣除額調21.8萬元至22.7萬元。上述調整將在116年5月申報時適用。新增網頁無障礙專用版本，支援電腦與手機裝置並搭配報讀軟體，協助視障納稅義務人自行完成申報。開放國稅查核案件逾期線上繳納，在繳款書屆滿翌日起30日內，民眾得以信用卡、晶片金融卡及活期存款帳戶進行線上繳費。延長行動支付租稅優惠至117年12月31日，並增訂使用具行動支付結帳功能之多媒體資訊服務機（KIOSK）的營業人為適用對象。現行旅客自國外攜回自用舊汽車，其完稅價格的核估係依據「進口舊汽車核估作業要點」規定辦理，倘旅客有低報進口舊汽車完稅價格之虞，各關通關單位多移送基隆關查價單位審核， 致其完稅價格處於未定狀態，易造成徵納雙方爭議。因此凡簡化因留學、公務或工作旅居國外超過1年並符合相關證明者，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及國外已領照1年以上的本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得依特定折舊率核定完稅價格。