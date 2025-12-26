我是廣告 請繼續往下閱讀

▲優里發文宣傳新影片時，用的是救護車內的照片，引發爭議。（圖／X@優里すたっふ@yuuri_staff）

優里吃生蠔中毒送醫 拍救護車當YT封面被罵爆

優里是誰？街頭表演爆紅、今年小巨蛋連開2場演唱會

日本歌手優里日前來台開唱人氣暴衝，一舉一動都被關注，連被台灣藝人「喬瑟夫」cosplay成他的模樣都能掀起話題，沒想到近日卻因平安夜吃生蠔食物中毒、搭救護車送醫再度成為焦點，原因是他上傳相關影片時，發文跟縮圖竟選用在救護車內拍攝的照片，讓部分網友質疑「救護車不是拿來炫耀的工具。」意外引發炎上爭議。優里12月25日在YouTube頻道公開一支影片，分享前一天平安夜因為吃了生蠔而食物中毒、被救護車送醫的經過，不過，X發文跟影片縮圖卻使用他躺在救護車內、正在被送醫時的照片，消息在X上曝光，立刻引來大量批評聲浪，討論迅速攀升。網友氣憤表示：「都緊急到要叫救護車了，結果還在那邊紀念拍照上傳SNS？」、「救護車不是拿來炫耀的工具。」隨後，該影片縮圖已被更換，X上的宣傳貼文也遭到刪除。從公開的照片來看，這次是在陪同者還有餘裕的情況下拍下畫面，也有人直言，如果都還能拍照，那救護車上的擔架是不是更該留給真正命在旦夕的人使用，更別說把這樣的畫面直接拿來當YouTube縮圖，觀感實在很母湯，難怪會引發不小反彈。優里（YUURI）今年31歲，是日本男創作歌手、作詞家、作曲家，同時也是YouTuber。他的音樂啟蒙來自家庭背景，媽媽長期收聽西洋搖滾，讓他從小就在音樂環繞中長大，小學時期就熟悉邦喬飛（Bon Jovi）、皇后合唱團（Queen）、AC/DC等經典搖滾樂團的作品。到了高中，優里的歌單開始轉向日本音樂，接觸BUMP OF CHICKEN、Spitz等樂團。2019年10月9日，優里在澀谷十字路口進行街頭表演，演唱的是MY FIRST STORY的〈花-0714-〉，沒想到原唱Hiro正好經過現場，聽見自己的歌被唱起，直接走上前接下麥克風把歌曲唱完。這段完全沒安排、卻像電影情節般的畫面，隨即在網路上瘋傳，也成了優里人生的重要轉捩點。他今年10月也首度來台在小巨蛋連開2場演唱會，場上座無虛席，驗證不凡人氣。