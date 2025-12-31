我是廣告 請繼續往下閱讀

明天即將迎來2026年，財政部推出多項措施，涵蓋減稅、擴大扣除額、延長電動車稅賦優惠，以及優化報稅與繳稅服務等，期待減輕民眾負擔、提升稅務便利性，打造更友善的賦稅環境。其中，多項與民眾荷包直接相關的報稅減免，將在明年報稅季起陸續適用。以下重點一次整理：114 年度每人基本生活所需費用，由21萬元調高至21.3萬元，將在115年5月申報綜合所得稅時適用。長期照顧特別扣除額由12萬元調高至18萬元，同樣適用在115年5月申報114年度綜所稅，減輕家庭照顧者負擔。自2026年元旦起，無糖飲料免徵貨物稅；同時刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等 4 項電器類貨物的課稅規定。延長 電動車免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限，由原定年限再延長5年，至119年12月31日止，持續鼓勵低碳運具。115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額同步調整，並在116年5月報稅時適用。新增網頁無障礙專用版本，支援電腦與手機裝置，並可搭配報讀軟體，協助視障納稅義務人自行完成申報。國稅查（核）定案件即使逾期，在繳款書屆滿翌日起30日內，仍可透過信用卡、晶片金融卡或活期存款帳戶線上繳稅。行動支付租稅優惠延長至117年12月31日，並新增使用具行動支付結帳功能的多媒體資訊服務機（KIOSK）營業人納入適用對象。針對因留學、公務或工作旅居國外超過1年的民眾，若能檢附新車購買契約、付款證明、國外領照1年以上的本人駕照及旅居證明文件，海關得依特定折舊率核定完稅價格，減少爭議、加速通關。