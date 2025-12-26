我是廣告 請繼續往下閱讀

美國俄亥俄州富爾頓郡（Fulton County）近日發生一起交通事件，在聖誕節前的周末晚間，當地警方攔下一台超速車輛，未料，當警方走近一看，車上的人竟是聖誕老公公，讓警方不禁大笑，且這名老人竟還持有隱藏攜帶槍枝許可證(CCW)，讓警方直呼，看來現在聖誕老人的日子也不好過。根據紐約郵報報導，上週六在俄亥俄州，一對老夫婦打扮成聖誕老人與聖誕老婆婆，準備給在上班的女兒一個驚喜，卻因為超速被警方攔下，但這場攔截行動讓當地的副警長又驚又喜。富爾頓郡（Fulton County）警長辦公室在臉書上發布的密錄器畫面，副警長原先像往常一樣走向被攔停的車輛，但在看到前座這對充滿節慶裝扮的夫婦後，他忍不住興奮喊道，「是聖誕老人！」車內的「聖誕老人」有些緊張，趕緊下車向警方表明，自己持有隱蔽攜帶槍枝許可（CCW），這一舉動讓副警長噴出迷因般的大笑，「聖誕老人竟然有槍？看來日子不好過」，聖誕老人回應，「你總是得保護好自己。」未料，在車內還有一名聖誕老婆婆，隨後補上一句，「北極已經不像以前那樣太平了！」這番談話讓警方不斷狂笑。這位開朗的聖誕老人坦承自己當時沒注意時速表，當副警長問他「聖誕老人，請問你有帶駕照嗎？」，男子下車試著尋找駕照，並費力地站起身感嘆，「聖誕老人已經 100 歲了」，讓副警長吐槽，今年孩子們的聖誕禮物恐怕要泡湯了；最後，三人互道「聖誕快樂」，空氣中充滿了快活的空氣。富爾頓郡警長辦公室在臉書上提到這段過程，「聖誕老人和聖誕婆婆被發現在富爾頓郡飛得稍微快了一點。我們沒有發放煤炭（罰單），只是給了一個友善的提醒，即使是雪橇也要減速。聖誕節行程依舊如常！祝大家平安、佳節愉快！」