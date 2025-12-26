我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案於24日完成全案言詞辯論，檢方指出，前民眾黨主席柯文哲在審理期間不僅言行失當，還放任支持者包圍地檢署，並透過社群圖卡曲解證人證述，認定其犯後態度不佳、不尊重司法，因而求處28.5年徒刑。對此，柯妻陳佩琪不滿反擊，台灣的司法竟然是態度比證據重要？並揭露選舉中大多透過3手段籌錢，強調柯文哲也不是首創。陳佩琪表示，台灣歷經多次選舉，透過設立公司、開發票、販售小物來籌措資金，先生也不是首創，過去包括「扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖」等，皆有類似前例，若木可收入都算政治獻金，所有賣小物的錢都是貪汙侵占， 那阿扁、小英和萊爾校長，難道沒有侵占這些政治獻金的嫌疑嗎？陳佩琪進一步指出，木可的盈餘都還留在公司帳內，但前述這些已結束掉的公司，請問最終的錢都到哪裡去了？若以檢察官的思維， 這都是政治獻金，都有使用規範，唐仲慶檢察官有比照對待柯文哲的標準去查察這些公司嗎？「司法會如此脆弱、如此不受人民信任，這種『雙標辦案』、 『綠能你不能』，就是最大的元兇。」陳佩琪直言，犯罪是檢察官說了算？台灣的司法竟然是態度比證據重要？沒犯罪，硬被冠上貪污圖利的罪名，用「莫須有、某時地」這種罪名關了1年， 還關到差點沒命。「請問我們的態度是要有多好？搞了我們一年，我們被整了一年，難道還要跟檢察官說謝謝？」陳佩琪痛批，檢調騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴，辯論靠瞎掰，他們有沒有看看自己做了什麼…台灣人永遠不要忘記司法這一頁…。