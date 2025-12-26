全家新年福袋在聖誕節正式開賣，目前已經有不少民眾第一時間就入手開箱，結果好評不間斷，許多人都認為今年全家福袋也是物超所值，尤其基本款聯名網紅蔡阿嘎、二伯經營的hahababy品牌，光是外袋價值就超過249元！《NOWNEWS》記者也實際跑了三間全家門市購入今年的福袋來開箱，看看到底是不是物超所值，也實測內行網友的「摸摸樂」買法，結果真的中獎樂扣杯，連全家店員都認了很多人購買前都在摸福袋，相當逗趣。
全家福袋開賣好評不間斷！hahababy聯名款超夯跑三間門市全撲空
全家福袋才剛開賣1天的時間，網路上開箱文鋪天蓋地，主要今年價格不漲價249元，加上又跟網紅二伯經營品牌hahababy聯名，外袋精美又好看，開賣就熱銷到不行！除此之外，全家福袋今年隨袋附贈的贈品，不少人抽到許多超值物品，最夯的就是各種IP聯名的樂扣杯，不少人分享秘訣表示「購買之前可以摸摸看、拿拿看重量，重量比較重或者摸到方形盒子的就是會有樂扣杯！」
《NOWNEWS》記者衝著哆啦A夢樂扣杯奮戰，也順便實測內行網友買法，原本也想買hahababy聯名款式的福袋，結果三間全家門市都賣光缺貨，顯見銷售熱度超高，只好選了一個茄芷袋款式的，也是相當的好看台灣感性經典款！
全家新年福袋內行買法100%回本！實測店員都認了：很多人成功
記者購買時，按照網友所說有拿起來摸摸看，真的摸到長方形的盒子感覺後，再比較一下重量選擇比較重的結帳購買，店員一看就笑稱：「是不是在選有沒有樂扣杯的！」沒想到連店員都知道這是坊間的全家福袋秘密，店員也透露：「今天有很多人來買之前來摸，應該都是看到網路上貼文教的，很多人都有成功。」
實際拆開之後，拿到的是全家官方公布的組合1零食包，包括原萃日式綠茶、70％極濃黑巧乳加、炒泡麵川香椒麻風味、沙威隆清爽潔膚抗菌濕紙巾、樂事經典原味洋芋片、真魷味紅燒口味、孔雀香酥脆香魚、微笑河馬餅草莓巧克力風味，並且還有附贈永豐金證券股票禮品卡以及「福運馬上來」抽獎序號。最重要的是，哆啦A夢樂扣杯真的被記者抽到了！市價699元直接大回本，網友瘋傳的方法真的有效，瞬間喜獲全家送的聖誕節禮物呢！
整體來說，零食餅乾都是蠻常吃到的口味，今年外袋設計也比去年蛇年的更為好看，尤其hahababy款超可愛完全可以當外出袋，可惜銷量太好缺貨沒買到！而「福運馬上來」的抽獎券，除了可以登錄序號抽BMW之外，還可以立即開獎貳獎至伍獎，記者滿心期待打開希望看到iPhone 17 Pro或麻將金幣紀念幣，打開真的是謝謝「銘謝惠顧」，但沒關係，記者準備登錄序號拼豪華BMW汽車！
全家新年福袋今年可以買！IP聯名福袋開賣時間、大獎內容、名額一次看
總結評語，今年全家福袋也沒有漏氣，原本以為萊爾富福袋廣受好評之後會有些比較壓力，但跟hahababy合作已經掀起話題之外，內容物贈品、抽獎都是誠意給好給滿，許多人買到都直接回本，更是有人立即開抽，抽到伍獎市價2199元的hahababy推車，瞬間回本10倍，如果你也喜愛購買福袋的話，今年的全家福袋是非常值得入手的唷！以下是2026全家春節福袋大獎內容、名額以及IP聯名福袋開賣時間資訊：
🟡全家2026春節福袋資訊
📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
📍IP聯名福袋開賣時間：2026/1/7
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠
資料來源：全家官網
