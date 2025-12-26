我是廣告 請繼續往下閱讀

全家福袋開賣好評不間斷！hahababy聯名款超夯跑三間門市全撲空

不少人分享秘訣表示「購買之前可以摸摸看、拿拿看重量，重量比較重或者摸到方形盒子的就是會有樂扣杯！」

▲不少網友開箱全家新年福袋抽到樂扣杯！分享要用「摸摸看、拿拿看」方法購買命中率高，記者也到門市實測看看。（圖/Threads）

原本也想買hahababy聯名款式的福袋，結果三間全家門市都賣光缺貨，顯見銷售熱度超高

全家新年福袋內行買法100%回本！實測店員都認了：很多人成功

店員也透露：「今天有很多人來買之前來摸，應該都是看到網路上貼文教的，很多人都有成功。」

▲記者實際到三間全家門市採購福袋，hahababy款式賣到缺貨，挑選一個台灣經典款「茄芷袋」福袋，開出品項為組合1零食包，還抽中哆啦A夢樂扣杯直接回本。（圖/記者張嘉哲攝）

最重要的是，哆啦A夢樂扣杯真的被記者抽到了！市價699元直接大回本，網友瘋傳的方法真的有效，瞬間喜獲全家送的聖誕節禮物呢！

▲記者使用內行網友推薦「摸摸樂」全家福袋買法，結果實測成功開到哆啦A夢樂扣杯，實在是太開心啦！（圖/記者張嘉哲攝）

記者滿心期待打開希望看到iPhone 17 Pro或麻將金幣紀念幣，打開真的是謝謝「銘謝惠顧」，但沒關係，記者準備登錄序號拼豪華BMW汽車！

▲打開「福運馬年到」抽獎券，除了可以登錄序號抽BMW豪車外，立即開獎打開「銘謝惠顧」哭哭！（圖/記者張嘉哲攝）

全家新年福袋今年可以買！IP聯名福袋開賣時間、大獎內容、名額一次看

🟡全家2026春節福袋資訊

📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單

▲全家福袋目前開賣249元基本款三種而已，IP聯名福袋要等到明年1月7日才會開賣哦！（圖／記者鍾怡婷攝）