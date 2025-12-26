我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹御嵿攻城獅球團今（26）日正式宣布，曾於第二季效力球隊的洋將辛巴（Sim Bhullar）正式回鍋，他將再次披上35號紫衣戰袍。辛巴曾是攻城獅衝擊總冠軍賽的關鍵洋將，也曾拿下年度最佳洋將獎項，無論是保護籃板、禁區防守或進攻端牽制力方面，皆為球隊帶來實質貢獻，也讓獅紫軍留下深刻印象。張樹人總經理表示：「辛巴自休賽季起即跟著球隊訓練，已熟悉球隊體系與團隊文化，我們預期他能快速融入團隊球風，在場上扮演穩定禁區的重要角色。」談到辛巴的回歸，威森總教練說：「辛巴在攻防兩端的牽制力將會在未來賽季對球隊有所幫助，經過幾個月的測試，我們認為他準備好迎接挑戰了。」睽違四年將再次回到攻城獅，辛巴表示：「我一直對新竹這座城市與獅紫軍保有深厚情感，期待再次站上熟悉的主場，全力為攻城獅而戰。也希望能挺身而出，幫助攻城獅在這個賽季拿下好成績。」