▲警調監視器揪出朱男騎車路過，撿玻璃割破布條。（圖／蘆竹警方提供）

桃園市議員民進黨籍參選人簡伊翎的宣傳布條，聖誕節當天遭人蓄意毀損，警方巡邏時發現異樣，並在當事人完成報案後迅速展開調查，鎖定一名朱姓男子並通知其到案說明。朱男在偵訊時坦承犯行，辯稱當日是因為飲酒後心情不佳，路過該處時隨手撿起地上的玻璃碎片割破布條以洩憤，全案警詢後依毀損罪嫌將朱男移送桃園地檢署偵辦。面對宣傳布條遭破壞一事，簡伊翎表示「這不是單純的惡作劇，而是對公共秩序、對民主選舉制度的挑戰，相關事實是否涉及任何教唆、慫恿或幕後操弄，將一併交由司法機關依法釐清」。桃園警方25日上午巡邏行經蘆竹區南福街巷口時，發現桃園市民進黨市議員參選人簡伊翎選舉布條遭人毀損，布條上簡伊翎的臉部與脖頸位置皆被利器割破，當事人完成報案後，警方隨即調閱周邊監視器，鎖定一名當時騎乘腳踏車經過的朱姓男子，認為其涉有重嫌，隨後通知朱男到案，然而在他抵達警局時，員警當場聞到他身上散發出極為濃烈的酒氣。經酒測朱男的酒測值竟高達 0.87毫克，顯然已經喝茫了。朱姓男子到案後向警方供稱，案發當時因為飲酒過後心情鬱悶，才隨手撿起路邊的玻璃碎片，割破布條藉此洩憤。朱男強調，這項舉動純粹是酒後失控行為，儘管朱男對案情供認不諱，警方在詢後仍依毀損罪嫌，將朱男移送桃園地檢署偵辦。針對布條遭惡意割破一事，民進黨市議員參選人簡伊翎在臉書指出「選舉帆布遭到惡意破壞。這不是單純的惡作劇，而是對公共秩序、對民主選舉制度的挑戰。完成報案後，警方已迅速展開調查，目前已查獲涉案當事人，相關事證已交由司法程序處理中」。簡伊翎在臉書表示「相關事實是否涉及任何教唆、慫恿或幕後操弄，將一併交由司法機關依法釐清，我會全力配合調查，依法追究，不會姑息任何形式的幕後操弄」。簡伊翎強調「選舉可以競爭，理念可以辯論，但破壞、恐嚇與違法行為，從來不是民主的一部分；任何企圖以非法手段干擾選舉秩序的作為，都已明確踩到法律紅線。我參與這場選舉，是要用政策、專業與行動爭取市民的信任，而不是讓民主被破壞、被操弄，守住法治，就是守住民主；這一點，我不會退讓」。