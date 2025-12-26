LINE Pay Money在12月3日正式啟動後，不到一個月會員人數已火速突破200萬大關。今（26）日宣布擴大支付場景，即日起全台7-ELEVEN正式支援帳戶「餘額付款」，此外，凡是年底前完成開戶的前300萬名用戶，將可享有「保證3年合作銀行提領0手續費」福利。
LINE Pay Money和iPass Money分家後，LINE Pay Money火力全開的衝刺用戶數，從12月3日上線以來，目前會員數已突破200萬，且為12月31日前完成「開通帳戶」前300萬名，可享3年合作銀行提領0手續費，開通帳戶還可抽最高LINE POINTS 88點。
今公布支援再擴大，除了涵蓋儲值、聊天室轉帳、乘車碼以及超過5,000項的生活繳費項之外，7-ELEVEN，即日起正式支援使用LINE Pay Money的帳戶餘額進行付款。在交通方面，高雄捷運也已開通LINE Pay「乘車碼」功能，民眾可直接使用帳戶餘額或LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘。為了讓操作更符合個人習慣，LINE Pay主頁的「我的選單」也提供自訂功能，用戶可自由編輯並調整轉帳、儲值、提領、好康地圖等常用功能的圖示順序。
🟡LINE Pay Money申請步驟
需要準備：手機LINE先更新到最新版本、身分證、要綁定的銀行帳戶代碼＋帳號
步驟1進入LINE Pay Money路徑
開啟「LINE」App→點選右邊「錢包」→點選第一的「LINE Pay」→上方會有新版LINE Pay Money按「立即開通」
步驟2 LINE Pay Money 開通
LINE Pay Money 選擇「持有台灣身分證」→請同意使用條款按「全部同意」→系統會發送驗證碼到當初註冊LINE的手機上，收到後「輸入驗證碼」
步驟3 身分證認證
系統會要求拍攝身分證，需要把手機拍攝框對準身分證，有對齊之後就會出現綠色邊框，建議要再確認一次系統辨識的資料→之後手動輸入「發證地點」、「領補換類別」
步驟4「信用卡、銀行帳戶」驗證
銀行帳戶：需要LINE Pay給朋友的可以直接透過銀行帳戶認證，驗證後直接綁定，選擇要連結的銀行、帳戶號碼、生日、驗證碼即可完成。
信用卡：使用信用卡最快，點信用卡系統會自動移轉之前綁定的信用卡，選擇一張輸入信用卡背後的號碼即可完成認證，但之後要轉帳給好友，同樣要再綁定一次銀行。
步驟5 設定ID、密碼後完成
驗證完成後設定LINE Pay Money 帳戶ID、密碼即可完成，小提醒，第一次要轉帳給好友需要先儲值才能轉帳，完成驗證、綁定後，操作流程就和以前LINE Pay方式相同。
首波19家合作銀行
國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
資料來源：LINE Pay Money
