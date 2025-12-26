我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國東部非法賭場查緝行動出現意外發現，2隻被關在籠內的獅子在聖誕節當天迎來命運轉折。這對公母獅於12月25日清晨順利抵達叻丕府的野生動物繁殖中心，正式脫離非法圈養環境，展開全新的生活篇章。這2隻獅子是在12月22日於達叻府一處被稱為「MOU 43」的地點查獲。當時泰國皇家海軍陸戰隊針對疑似非法賭場展開調查，意外在場內發現獅子及3隻亞洲黑熊，被關在狹小籠舍中。相關單位隨即通報國家公園、野生動物與植物保育廳，啟動緊急救援與安置作業。3隻亞洲黑熊隨後被送往春武里府的邦拉蒙野生動物繁殖站，2隻獅子則被安排轉移至叻丕府宗汶縣的考頌野生動物繁殖中心，以縮短運輸距離，降低搬遷過程對動物造成的壓力。獅子在25日凌晨約3點抵達新家，全程由斯里拉差保育區管理辦公室的獸醫團隊隨行照護。考頌繁殖中心負責人表示，獅子初到時明顯受到驚嚇，對陌生環境出現焦躁與緊張反應。不過，到了當天上午8點左右，情況已有明顯改善，2隻獅子開始在圍欄內活動，對周遭環境的適應狀況逐步穩定。獸醫已採集血液與血清樣本，送往叻丕府西部獸醫研究與發展中心進行完整健康檢查，後續也將進入隔離觀察期，並限制人員接觸，確保牠們能順利適應新環境。適逢聖誕節，照護人員也為這對獅子取了象徵新開始的名字，母獅命名為「Merry」，公獅則叫做「Christmas」，象徵在節日中獲得重生，也寄託牠們未來能在安全環境中健康成長的期待。