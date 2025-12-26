我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡姓女子於行走時不慎撞到白姓男子，雙方爆發衝突，就連白男的妻子及母親也加入戰局。（圖／翻攝畫面）

位於新北市淡水區中山路的一間商場內的壽司店前，昨（25日）17時29分許發生一起糾紛事件。一名正在等候排隊的簡姓女子於行走時不慎和一名白姓男子發生碰撞，雙方爆發衝突。白男母親及白男妻子加入混戰中，白母甚至打了簡女丈夫吳姓男子一巴掌，導致其臉部受傷。警方獲報到場後，將白家涉案3人帶回警局，詳細糾紛原因還有待進一步調查釐清。據了解，44歲的吳姓男子及45歲的簡姓妻子昨（25日）前往新北市淡水區中山路的商場壽司店，準備排隊用餐慶祝聖誕節。怎料，等候期間簡女不慎和同在排隊的21歲白姓男子發生碰撞，雙方一言不合爆發口角衝突。而白男母親見狀後，竟上前打了吳男一巴掌，最終演變成肢體衝突，情況相當混亂。警方獲報到場後，發現吳男臉上受有傷勢，經救護車送醫治療。另調閱監視器釐清案發經過及涉案人身分，將21歲白姓男子、白男妻子21歲林姓女子及白男母親43歲白姓女子等人帶返派出所，全案依妨害秩序、傷害罪及違反《社會秩序維護法》等移送偵辦。