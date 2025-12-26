我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《週末最強大》古裝劇單元「現代包青天」效果連連。（圖／華視提供）

▲王彩樺（左）視錢財如命，想謀害胡瓜（右）。（圖／華視提供）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持全新節目《週末最強大》，明（27）日最新一集邀請沈世彭、王彩樺及人氣男團ARKis出演現代古裝劇《烏盆記》，王彩樺飾演視財如命的惡毒妻子，暗中策劃謀殺胡瓜飾演的「公孫策」；而另一外景單元，胡瓜拿刀切雞肉秀刀工，一旁的陳亞蘭看得心驚驚：「阿瓜師！要小心啊！」古裝劇單元「現代包青天」備受期待，由陳亞蘭率胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成「史上最散仙辦案三人組」，與沈世朋、王彩樺同台飆戲，原本令人不寒而慄的冤案，竟被翻玩成笑料滿點的荒謬鬧劇，現場笑聲不斷。劇中陳亞蘭飾演的包青天正氣凜然查辦附著冤魂的「烏盆」，企圖為民伸冤，沒想到身邊的胡瓜、歐漢聲、唐從聖不僅幫不上忙，還頻頻出餿主意帶歪辦案節奏，讓威嚴公堂瞬間變成大型失控現場，搞笑又有趣。好笑的是，王彩樺劇中飾演視財如命的惡毒妻子，一見散發「財氣十足」的胡瓜心生惡念，暗中策畫「除掉親夫」，荒誕情節讓全場看傻，就連飾演包青天的陳亞蘭都笑到看不下去、辦不了案，成為本集最大看點。《週末最強大》精彩內容，敬請鎖定華視主頻每週六晚間8點播出，並自本月20日起每週六晚間6點於緯來綜合台播出，陪伴觀眾共度精彩假日時光，聚集重量級藝人及內容。