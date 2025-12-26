我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼公司今（26）日開董事會，會中通過「產能最適化暨壹號高爐除役」及「新建焦炭產用調控流程」兩大重要議案，目標在提升企業經營效率並確保生產韌性。中鋼公司今下午召開第19屆董事會第4次會議，通過「產能最適化暨壹號高爐除役」等規劃核議案。中鋼表示，經審慎評估全球鋼鐵產能變化、未來市場需求及生產操作效益後，正式通過產能最適化方案；規劃最遲將，以達成資源集中運轉最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。此外，為穩定供應高爐所需的焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，中鋼通過投資15.6億元，進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。中鋼日前廠慶時董事長黃建智表示，現在鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗。過去沒有一個偉大的成就是靠等待，中鋼在逆境中不能等光，要自己鑿光。