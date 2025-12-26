長期以來，建商常被掛上「為富不仁」的標籤，但在都更危老改建的利潤拉鋸戰中，地主與建商難道只能是對立面？專營都更、成軍八年的富品建設，於今（26）日正式宣告升格為「富品集團」。董事長曾富瑋直面市場質疑，首度揭露地主能分回高達 75% 利潤的「復合式都更」內幕，更因應賴清德總統推出的自主都更新政與法規衝刺期，大膽預言：2026 年將迎來全台都更的大爆發時代，屆時房價將在通膨壓力下「穩住」。
針對近期建築業的焦慮，曾富瑋坦言，目前整個建設產業的氛圍都在搶攻法規時限。由於明年（2026）6 月 30 日將面臨多項法規截止壓力，例如容積獎勵限縮或制度變革等，富品目前手上完成的 20 案中，就有 5 案必須趕在明年 6 月底前送件。曾富瑋受訪時指出：「現在是全民都更運動，地主與建商都在趕時間，這也是推動 2026 成為都更關鍵年的主因之一。」
首創「復合式模式」：利潤還給地主
富品能在此浪潮中脫穎而出，關鍵在於首創的「復合式」合作模式。「傳統合建地主常覺得建設公司賺太多，但全走委建，住戶又不願承擔成本與風險。」曾富瑋表示，富品提供「青菜蘿蔔隨你挑」的彈性選擇，讓想拿回利潤的住戶走委建，想省事的走合建，實現「將利潤還給住戶」的品牌承諾。也因此，曾富瑋說：「我們整合時間最短14天，最長不會超過3個月。」
量能滿載「挑案做」：成熟度與地段成為合作指標
然而，隨著案件量激增，開發商的產能也面臨極限。曾富瑋笑稱，目前公司產能供不應求，呈現「拒絕的比答應的多」之態勢。他透露：「手上還有 20 多案簽約中，每天有許多地主找上門，但基於公司能執行的量能有限，20 案可能才拿 1 案，我們會優先挑選成熟度高、地段好、容積獎勵明確的案子先做。」目前集團同時執行 20 至 25 案已是產能上限。
房市展望與政策建言：老宅改建是大勢，房價趨於平穩
「台北市 40-50 年的房子一堆，不處理會衍生嚴重社會問題。」曾富瑋認為，老宅改建是未來房市的大方向。至於內政部推動的「虛坪改革」，他表示方向正確，但地主與建商的利潤確實會受衝擊，建議政府應有相關配套措施。對於 2026 房市展望，他直言：「明年房價就是穩住、持平，因為通貨膨脹影響，房價會先下修到一個合理範圍後趨於穩定。」
強強聯手：成立 ESG 產業聯盟共築永續建築
成軍 8 年的富品建設，今日在台北國際會議中心舉辦的記者會中，同步宣布成立「ESG 產業聯盟」。該聯盟由台泥、東和鋼鐵、大信防水、三菱電梯等四大策略夥伴組成，並現場共同簽署 MOU。未來將結合各界力量，推動低碳建築與綠色材料的跨產業合作，在都更爆發年到來之際，同步落實環境永續的企業責任。
資料來源：富品建設
- 打破暴利內幕：地主分回最高 75% 首創「復合式模式」，讓地主自由選委建或合建。在北市高房價區，地主分回比例達 72-75%，將開發利潤真正還給住戶。
- 響應總統新政：升格集團一條龍服務 緊扣賴清德「自主都更」政策，整合開發、營造、都更等五大領域成立「富品集團」，提供地主低風險的自主更新平台。
- 搶搭 630 末班車：案量噴發「20 取 1」 因應 2026 年 6 月法規截止壓力，全台湧現趕件潮。富品產能滿載，僅能挑選地段佳、成熟度高的個案，市場正式進入都更爆發期。
- 2026 房市展望：房價回歸合理、持平穩住。董事長預言 2026 房價將受通膨與政策影響，先下修至合理範圍後轉為「持平穩住」；未來市場大方向將聚焦老宅改建與 ESG 永續建築。
