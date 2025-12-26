我是廣告 請繼續往下閱讀

震撼社會的北捷隨機殺人案，27歲嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件餘波仍在社會持續擴散。近日，其兄長低調重返案發現場獻花悼念，並留下長達556字的親筆信，當中除透露弟弟生前曾遭受霸凌，也向英勇犧牲的余家昶及其母親展現深切感謝，令外界鼻酸的是，信末署名僅以「張嫌兄長」代稱，全文也未提及弟弟的姓名，卑微而沉重的姿態引發大量網友討論。對此，精神科醫師沈政男直言，張嫌兄長的心理學眼光非常之好，可惜弟弟很早就離家了，沒能受到撫慰。沈政男25日在臉書發文指出，從北車錄影畫面看到，這位犯案者戴上面罩，從袋子裡拿出煙霧彈四下投擲，頗有一種超現實的異樣感覺，但仔細一想，這不就是鄭捷幽靈盤據半空，揮之不去的表徵嗎？並提到自己當年就曾稱，解決了一個鄭捷，不願多花時間了解他，不代表不會有下一個鄭捷；11年過去，從媒體與網路的諸多說法來看，台灣社會還是沒有能力了解這樣的人；但還好，願意嘗試了解這類犯案者的人，變多了。張嫌兄長在信中提到，「求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。他也進一步以精神分析的知識梳理兄長的說法，從小到大，每個人都會受到羞辱，絕大部分的傷害不大，或者傷害之時已有夠好的自我撫慰能力，不至於影響性格發展。沈政男續指，但就是有極少數自尊脆弱或不穩的人，遭受了難以承受的羞辱，傷到了內心最底層，無法平復，那樣的傷害就形成了結晶，在潛意識沉澱下來，成為性格的一部分；於是成長以後，只要遇到類似的冒犯，就會激起很大的反彈，但本身不會知道怎麼回事，因為是從潛意識發出的修復衝動。沈政男認為，如果當年在軍隊裡，不要因為酒駕就開除張文，讓他有機會在軍事上找到發揮的領域，很可能天生的爆發力就有正向發揮的出口。這就是教育、輔導、治療、復健、矯正這些字眼的核心意義，可惜，台灣的軍隊，有這樣的功能嗎？如果連鄭捷，都可以了解，嘗試挽救，不要放棄他，那麼這個國家社會就不會放棄任何一個國民，可惜2025這位犯案者，沒有機會讓大家了解他了。