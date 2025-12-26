近期全台天氣低溫轉冷，不少人都會在冷冷的天氣中來一碗泡麵取暖，但說到冬天泡麵首選，通常會聯想到台酒泡麵或大補帖系列等，不過過去有內行表示，味王「當歸藥膳湯麵」香氣十足、麵體滑順，整碗滿滿的當歸香味，在冷冷的冬天來上一碗十分暖和，且單包不貴最便宜只要17元，CP值十分高。
冬天泡麵沒煮台酒、大補帖！台灣人改愛這牌：比麵店還香
有網友過去在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發問，表示平時都只愛吃大補帖系列泡麵，最近才發現一款冷門泡麵，也就是「味王當歸藥膳湯麵」，十分好奇它的口感又怕踩雷，因此上網發問希望得到評價。
問題一出後，隨即吸引眾多愛好者推薦，「我愛吃，這款味道真的不錯」、「這個口味的很香，記得米酒最後要吃的時候再放」、「這款不貴，可以買來吃看看」、「這碗超棒，我冬天都會吃」、「我很愛這碗，感覺比很多麵攤煮得還香」。
味王「當歸藥膳湯麵」是什麼？單包免20元超平價
據了解，該款泡麵是由味王公司推出的「巧食齋-當歸藥膳湯麵」，主打以當歸、川芎、枸杞等中藥熬煮入味，加入特選芝麻油及薑絲，還搭配鮮甜高麗菜，豐富營養價值。麵體部分則主打細麵口感，最值得一提的是，該款還是全素包裝，吃素的民眾也可以安心享用！
味王「巧食齋-當歸藥膳湯麵」在各大通路皆有販售，包裝部分則分有袋裝與碗裝，實際查詢全聯線上購、家樂福、Pchome等購物平台，以袋裝來看，每袋含有4包，價格部分幾乎都在進行特價，從68元至70元不等，算下來單包最便宜只要17元就能買到；若是碗裝，單碗25元就能買到，而目前Pchome 24h購物正在促銷，一碗20元就能買到，CP值相當高。
味王「當歸藥膳湯麵」好吃嗎？真實評價、口感一次看
味王「巧食齋-當歸藥膳湯麵」究竟好不好吃呢？根據網友們實測口感，該款調味包是整碗泡麵的靈魂，調味包一打開就能聞到濃濃的當歸香味，使用附贈的香油包，馬上讓味道整個大提升，加上麵體主打細麵，享用時更加好入口且滑順。
此外，湯頭整體清爽不油膩、不死鹹，當歸香氣十足，在寒冷的天氣享用相當暖和。麵體份量十分足夠，只要簡單加入蛋或幾片蔬菜，就可以很飽足，不只暖心又暖胃。民眾不妨趁著近日氣溫驟降來一碗嚐鮮看看。
資料來源：味王官網、Pchome、家樂福
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友過去在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發問，表示平時都只愛吃大補帖系列泡麵，最近才發現一款冷門泡麵，也就是「味王當歸藥膳湯麵」，十分好奇它的口感又怕踩雷，因此上網發問希望得到評價。
味王「當歸藥膳湯麵」是什麼？單包免20元超平價
據了解，該款泡麵是由味王公司推出的「巧食齋-當歸藥膳湯麵」，主打以當歸、川芎、枸杞等中藥熬煮入味，加入特選芝麻油及薑絲，還搭配鮮甜高麗菜，豐富營養價值。麵體部分則主打細麵口感，最值得一提的是，該款還是全素包裝，吃素的民眾也可以安心享用！
味王「巧食齋-當歸藥膳湯麵」在各大通路皆有販售，包裝部分則分有袋裝與碗裝，實際查詢全聯線上購、家樂福、Pchome等購物平台，以袋裝來看，每袋含有4包，價格部分幾乎都在進行特價，從68元至70元不等，算下來單包最便宜只要17元就能買到；若是碗裝，單碗25元就能買到，而目前Pchome 24h購物正在促銷，一碗20元就能買到，CP值相當高。
味王「巧食齋-當歸藥膳湯麵」究竟好不好吃呢？根據網友們實測口感，該款調味包是整碗泡麵的靈魂，調味包一打開就能聞到濃濃的當歸香味，使用附贈的香油包，馬上讓味道整個大提升，加上麵體主打細麵，享用時更加好入口且滑順。
此外，湯頭整體清爽不油膩、不死鹹，當歸香氣十足，在寒冷的天氣享用相當暖和。麵體份量十分足夠，只要簡單加入蛋或幾片蔬菜，就可以很飽足，不只暖心又暖胃。民眾不妨趁著近日氣溫驟降來一碗嚐鮮看看。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！