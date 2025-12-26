我是廣告 請繼續往下閱讀

冬天泡麵沒煮台酒、大補帖！台灣人改愛這牌：比麵店還香

▲味王旗下推出的「巧食齋-當歸藥膳湯麵」，在網路上備受好評。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

味王「當歸藥膳湯麵」是什麼？單包免20元超平價

以袋裝來看，每袋含有4包，價格部分幾乎都在進行特價，從68元至70元不等，算下來單包最便宜只要17元就能買到

▲味王「當歸藥膳湯麵」整體清爽不油膩、死鹹，當歸香氣十足，在寒冷的天氣享用相當暖和。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

▲味王「當歸藥膳湯麵」袋裝款式一袋有4包，一袋價格從68元至70元不等，算下來單包最便宜只要17元就能買到（圖／家樂福線上購物online.carrefour.com.tw）

味王「當歸藥膳湯麵」好吃嗎？真實評價、口感一次看

調味包一打開就能聞到濃濃的當歸香味，使用附贈的香油包，馬上讓味道整個大提升，加上麵體主打細麵，享用時更加好入口且滑順

湯頭整體清爽不油膩、不死鹹，當歸香氣十足，在寒冷的天氣享用相當暖和。麵體份量十分足夠，只要簡單加入蛋或幾片蔬菜，就可以很飽足