▲趙雅芝71歲外表仍凍齡，和40年前沒有太多的差別。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

▲5年前王玉環（左四）等好友幫趙雅芝（左三）提前慶生，黃錦燊（左二）大合照時緊貼著她，看得出夫妻感情仍融洽。（圖／摘自趙雅芝微博)

▲趙雅芝（左三）和杜德偉（左二）、王玉環（左一）等友人聚會歡度聖誕，黃錦燊（右二）在大合照時跟她中間永遠卡著別人，就沒站在一起。（圖／摘自 IG@agassiwang)

華人娛樂界著名的「不老傳奇」趙雅芝，71歲人氣仍居高不下，而且外表保持如40年前，各方都嘆服。她與現任丈夫黃錦燊結婚超過40年，始終有「模範夫妻」的形象。但她聖誕節在香港與杜德偉、王玉環等演藝圈好友聚會，拍合照時偏偏都與黃錦燊有距離，中間都隔著好幾人，被媒體稱「貌合神離」，婚姻疑生變。趙雅芝曾是香港TVB在1970年代後期、1980年代早期最當紅的「4大花旦」之一，和黃錦燊因合作《女黑俠木蘭花》結識，那時她尚未與首任丈夫黃漢偉離婚，黃錦燊已經放話要追求，黃漢偉還氣得對媒體稱：「全香港一堆男人說喜歡我老婆，她每天還是準時回家。」可是隔年兩人就離異，黃錦燊抱得美人歸，不料長久的幸福不一定是永遠的幸福，現在竟被懷疑和趙雅芝婚姻有狀況。對比5年前，王玉環等好友一起幫趙雅芝提前慶生，那時黃錦燊在合照中幾乎都緊貼趙雅芝身邊，只有她和姐妹們合照才讓開，和今年聖誕的聚會照片，彼此保持一定的距離，簡直兩樣情，也難怪香港媒體要捕風捉影。黃錦燊與趙雅芝結婚後只生了黃愷傑一個兒子，但趙雅芝上一段婚姻的兩個兒子也歸她撫養，黃錦燊視若己出，5口之家也安然渡過了這麼多年，現在3個兒子各自成家，照說他們可以享受悠閒的兩人時光，沒想到趙雅芝還是時常在中國各地奔忙，幾乎沒辦法退休，被推測獨自承受家庭經濟重擔及工作壓力，與黃錦燊長期分隔兩地，有可能婚姻因此受到影響。其實趙雅芝雖然凍齡美貌成為傳奇，黃錦燊也不遜色，他本有藥劑師博士的學位，也在美國當過藥劑師。進入演藝圈後，由於幫忙趙雅芝和黃漢偉對簿公堂，對法律產生興趣，之後考取了法學學士與執業大律師的資格，直到7年前才因為被好劇本吸引、主動向香港大律師公會提出除牌要求、復出接戲。對於媒體質疑他們婚姻生變，趙雅芝和黃錦燊都無回應。