我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柬埔寨總理洪馬內在臉書發文，表示已與美國國務卿盧比歐通電話。（圖／翻攝自洪馬內臉書）

柬埔寨26日公開指責泰國在雙方談判期間升高軍事行動，對爭議邊境地區發動更猛烈的攻擊。此時，泰柬官員正展開為期數天的會談，試圖透過談判為這場已造成死傷的衝突降溫，卻未能阻止戰火持續延燒。柬埔寨與泰國官員26日在邊境檢查站進行第3天會談，雙方國防部長則預計於27日舉行會晤。不過，柬埔寨國防部同日發布聲明指出，泰國軍方在26日上午，對班迭棉吉省（Banteay Meanchey）的爭議邊境地區發動密集空襲，行動與談判進程形成強烈反差。柬埔寨國防部表示，從當天上午6時8分至7時15分，泰國軍方出動F-16戰機，對喬克切村一帶投擲多達40枚炸彈，指控泰國刻意在談判期間升高軍事壓力。柬埔寨總理洪馬內也在臉書發文指出，已與美國國務卿盧比歐通電話，雙方就「確保柬埔寨與泰國邊境停火的可能途徑」交換意見，盼能避免局勢進一步失控。另一方面，泰國媒體則指控柬埔寨軍隊於夜間對沙繳府邊境沿線發動猛烈砲擊，多枚砲彈落入民宅區，造成多處房舍毀損。泰方強調，相關行動屬於防禦性回應。值得注意的是，新一波衝突爆發後，戰火已蔓延至柬泰邊境沿線幾乎所有省份。柬埔寨與泰國雙方皆宣稱自身行動屬於自衛，同時互控對方攻擊平民，邊境情勢持續緊繃，談判能否真正止血，仍有待觀察。