我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市神岡區多條重要道路長年因車流繁重及管線反覆開挖，路面龜裂坑洞問題嚴重。立委楊瓊瓔與市議員羅永珍今(26)日於山皮里、社口里舉辦施工前說明會，宣布成功爭取中央與地方經費共3,400萬元，將針對區內9條主要道路進行大規模翻修，預計於明年1月底前全數完工，讓鄉親在農曆年前擁有一條平安回家的路。中央地方攜手 挹注3400萬改善路網 本次改善工程涵蓋神岡區高鐵橋下、八德路九如巷、溪洲路、民權西街、中山路551巷、神岡東街、三和路、三社路232巷及文政街等9條路段。神岡區公所指出，工程總經費分為兩案執行，分別為1,996萬元及1,404萬元，皆由內政部國土管理署補助一半、市府自籌一半，展現中央與地方合作的行政效率。山皮里長陳勝泧感性表示，等了10年的心願終於實現。高鐵橋下路面破損是他10多年前當選首任里長時就反映的問題，經過多年爭取，終於在楊立委與羅議員的努力下列入改善。社口里長陳金地與圳前里長陳木生也齊聲感謝，認為文政街等路段長期顛簸，翻修後將大幅提升用路人安全。神岡區長梁益明強調，一次翻修9條路對區公所預算壓力極大，感謝立委楊瓊瓔與議員羅永珍在經費上的協助。議員羅永珍則提醒，施工前會張貼公告，請居民配合移車淨空道路，她也會持續督導工程進度，確保路面「刨得平、鋪得好」。楊瓊瓔表示，行的安全是基本權利，針對神岡區路面高低不平、反覆挖補的沉痾，這次爭取到經費「一次到位」整修，就是為了徹底解決安全隱慮。