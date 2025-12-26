我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方在中山區旅館及張文戶籍地查扣藏有「犯案計畫書」的平板電腦以及一台手機。（圖／翻攝畫面）

▲張文在戶籍地另放有一台筆電，同樣遭到警方查扣。（圖／翻攝畫面）

19日在台北市台北車站、中山商圈犯下恐怖隨機殺人案的27歲嫌犯張文，整起案件包括張文本人一共造成4人死亡。由於張文身亡緣故，難以釐清其犯案真正動機，警方從金流、物品、通聯紀錄等進一步追查。警方在張文使用的平板電腦內，發現其曾經搜尋「鄭捷」及犯案計畫書等。此外，另於被縱火的租屋處查扣一台電競筆電，內部是否藏有關鍵訊息，還有待進一步破解釐清。警方於張文犯案前居住的中山區旅館，查扣一台平板電腦；桃園楊梅的戶籍地查扣一台手機以及一台筆電，手機時間停留在3月16日中午12點19分，另於中正區的租屋處查扣一台筆電。不過，由於張文在犯案前於租屋處縱火，因此筆電上方有明顯燒毀痕跡。值得注意的是，放在張文租屋處的筆電為頂級ROG電競筆電，價格約落在9至12萬元不等，且使用Windows 11系統預設的「BitLocker」數位加密，警方目前傾向原廠協助及暴力兩種方式進行破解。此外，張文生前的聯絡對象也是警方調查的方向之一，其原先使用遠傳電信門號，但因積欠電話費於去（2024年）時遭到停話，儘管母親幫忙繳納電話費仍舊未重新啟用。而另一支則是去年8月時申辦的中華電信門號，從其通聯紀錄中可見，其用途幾乎僅限於接收行銷電話與廣告簡訊，平時並沒有和特定對象進行交談、傳送訊息，僅有傳送房租匯款單給予房東。