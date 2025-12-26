我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今年5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增5個國定假日，其中納入「小年夜」，因此民國115年農曆春節在「國定假日」範圍，將從過去常見的「除夕至初三」4天，擴大為「小年夜、除夕、初一至初三」共5天；人事行政總處公布的115年政府機關辦公日曆表也明列「除夕及春節」放假5日。勞動部提醒，國定假日出勤與工資加給，應依《勞動基準法》規定辦理。明年春節期間若雇主需要勞工在小年夜、除夕或初一至初三出勤，依法就會落在「國定假日出勤」的加給範圍。若該國定假日屬於勞雇雙方「原約定之工作日」，雇主應給假且工資照給；如雇主徵得勞工同意出勤，工資須依法加倍發給。以勞動部常見試算邏輯來看，若勞工月薪36000元，以每月30日、每日8小時計算，平日每小時工資額約150元；若在國定假日出勤8小時，除原本工資外，雇主仍應再加給150元乘以8小時為1200元。不論固定班表或排班，若原本就排定為工作日又遇到國定假日，原則上就應放假照給薪，若出勤就要加倍給薪。另外，若國定假日剛好落在勞工的例假或休息日，雇主必須在其他工作日給予補假一天，補假日性質仍是國定假日。若企業希望因排班需求採「國定假日與工作日對調」等做法，也必須與勞工協商，且涉及個別勞動條件變更時，仍應取得勞工本人同意，避免後續爭議。