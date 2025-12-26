我是廣告 請繼續往下閱讀

中國四川一所高中，日前有一隻小鹿竟闖進五樓教室，且興致昂然地啃食學生的考卷與作業，過程被學生拍下並分享到社群網路上後，引發熱議，讓網友笑稱「這下真把知識吃透了」、「懂得咬文嚼字的鹿」。綜合中國媒體報導，這起逗趣事件發生在11月3日，四川德陽一所高中的晚自習期間，一隻小鹿好整以暇地走進教室中，接著不疾不徐地開始吃學生的試卷與作業，相關畫面被PO上網路後，超現實的獵奇景象讓網友笑翻。校內同學解釋，這頭小鹿其實是校方飼養的，平日就在校園內活動，而且特別喜歡爬到5樓教室來打招呼，同學打趣說「可能5樓的試卷比較香吧」，並透露大家都挺喜歡這隻小鹿的，看到作業被吃也只是覺得有趣和好笑。網友則紛紛留言表示，「哈哈哈好可愛」、「確定不是AI？」、「這是一只有文化的小鹿」、「這下作業真被鹿吃了」、「鹿室搶劫」。事後校方也解釋，該鹿就像是「校園吉祥物」，與學生經常互動，對於校園環境十分熟悉，平常就是自由活動，可能因為紙張中的植物纖維與食用的飼料成分相似，所以才會啃食試卷和作業。但也有專家提醒，大型動物即使性格溫馴，仍有可能發生意外，應劃定活動區域以免傷及師生。對此，校方則說會再行檢討管理與飼育制度，兼顧學生與動物互動的生命教育以及安全，讓雙方和諧共處。