國民黨台南市黨部退伍軍人委員會，舉辦歲末感恩餐會為台南市長參選人謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連致贈一把「玩具手槍」，引發爭議！媒體人吳靜怡在臉書發文批評，此舉並非普通動作，而是象徵威權氣勢與在野獨裁的多數暴力，謝龍介特地帶著這把具有強烈暴力象徵的槍南下，直接針對賴清德的核心選區台南，挑釁意味十足。讓人聯想到近期砍人事件後社會不安，質問謝龍介難道是要以此威脅台南選民？另外，民眾黨立委黃國昌預計明年五月提案彈劾總統，吳靜怡則點破背後的政治算計。她分析，黃國昌選在明年五月提案，實則是想利用立法院長韓國瑜的身分，大方花費納稅人的錢舉辦全台巡迴說明會，藉此累積個人政治資本，來對抗黨內「老母雞」柯文哲。吳靜怡諷刺，黃國昌是為了製造自己在民眾黨的存在必要性，此時的賴清德儼然成了黃國昌政治生命的行動電源。吳靜怡也批評藍白兩黨近期大搞政治動作，卻遲遲不審查國家預算，不僅違反憲法賦予的預算審議義務，更是在慢性癱瘓國家，導致國家發展面臨停滯。當政治人物一邊玩弄暴力象徵、一邊濫用憲政機制時，他們真正對抗的對象早已不是執政黨，而是台灣引以為傲的民主本身。她也呼籲選民重新檢視謝龍介，指出他面對兒子吸毒案選擇隱身，如今卻站出來舉槍造勢，這樣的參選人是否真的是台南人想要的市長。