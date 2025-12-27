2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將在明年初開打，這項棒球已有悠久歷史，在橫跨將近20年的賽史之中，哪一位球員是最佳球星呢？世界棒球網（World Baseball Network，WBN）曾公布「世界棒球經典賽（WBC）史上最偉大10大球員」排行榜，回顧自2006年首屆WBC以來，橫跨2006、2009、2013與2017年四屆賽事中，對國家隊影響力與成績最具代表性的球星。其中，日本精神領袖鈴木一朗排名第3，至於傳奇投手松坂大輔榮登榜首，被評為WBC史上最具代表性的球員。
WBC史上最強10人完整名單
⚾第10名｜Fernando Rodney（多明尼加）— 後援投手
WBC生涯出賽15場，8次救援成功、防禦率0.59。2013年金牌戰關門成功，幾乎是多明尼加奪冠的終極保證。
⚾第9名｜羅林斯（Jimmy Rollins，美國）— 游擊手
2009年WBC打擊率高達.417，展現MVP等級游擊實力。
⚾第8名｜史卓曼（Marcus Stroman，美國／波多黎各）— 投手
WBC數據：15.1局，2.35自責分率，4分自責分，9次三振
史卓曼將代表波多黎各參加2023年世界棒球經典賽，但他曾在2017年代表美國隊出賽。在2017年的冠軍賽中，史特羅曼在前七局投出無安打，幫助美國隊以8-0擊敗波多黎各隊。斯特羅曼被評為該屆賽事的MVP。
⚾第7名｜德斯潘耶（Alfredo Despaigne，古巴）— 外野手
WBC史上全壘打王（7轟），2013、2017兩屆都是恐怖長打代表。
⚾第6名｜Carlos Beltran（波多黎各）— 外野手
WBC史上出賽最多球員，2017年打擊率.435，堪稱國際賽定錨者。
⚾第5名｜卡布雷拉（Miguel Cabrera，委內瑞拉）— 一壘／指定打擊
WBC數據：23場比賽，打擊率.250，6支全壘打，15分打點。
未來美國職棒大聯盟名人堂成員卡布雷拉參加了每一屆世界棒球經典賽，但2023年幾乎可以肯定是他最後一次參賽。卡布雷拉在2006年世界棒球經典賽的前七場打席就擊出兩支全壘打，總共擊出六支全壘打，並列賽事史上第二多。
⚾第4名｜Robinson Cano（多明尼加）— 內野手
2013年率隊封王，成為史上首位奪下WBC MVP的野手。
⚾第3名｜鈴木一朗（日本）— 外野手
WBC數據：17場比賽，打擊率.312，1支全壘打，10分打點，5次盜壘
鈴木一郎雖然缺席了2013年和2017年的世界棒球經典賽，但他仍然保持著安打榜榜首的位置。一朗曾帶領日本隊在2006年和2009年兩度奪得世界棒球經典賽冠軍，其中包括2009年對韓國的比賽中，在延長賽中擊出的致勝兩分安打。該網站評價道，「如果不是因為他的隊友（松坂大輔）的優異表現，他本應榮膺賽事MVP。 」
⚾第2名｜Frederich Cepeda（古巴）— 指定打擊
WBC史上安打、打點、得分王，生涯攻擊指數高達.714。
⚾第1名｜松坂大輔（日本）— 先發投手
WBC數據：6次先發，6勝0負，防禦率1.95，27.2局投球中送出23次三振
松坂大輔曾是波士頓紅襪隊的明星球員，但他最輝煌的時刻卻是在身穿日本戰袍徵戰世界棒球經典賽。這位右手投手兩度榮膺該賽事最有價值球員獎，至今仍是唯一獲此殊榮的球員。 2006年，松坂大輔率領日本隊在決賽中擊敗古巴隊，奪得金牌，他投出了六局無失分的完美表現。 2009年，他又幫助日本隊闖入決賽，並在四強賽擊敗美國隊。他在世界棒球經典賽中作為投手共取得六場勝利，比排名第二的投手多出三場。
WBN在評語中指出，WBC匯聚了名人堂球星、國際強權與未來之星，但真正能在「國家榮耀」舞台反覆留下決定性時刻的，仍是少數人。松坂大輔以穩定、關鍵、不可取代的表現，被視為WBC史上第一人；而鈴木一朗、卡布雷拉等人，則象徵了這項賽事的時代記憶。
消息來源：世界棒球網（World Baseball Network，WBN）
