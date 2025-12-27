我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李善均因涉毒案，於2023年選擇走上絕路。（圖／翻攝自hoduent IG）

南韓演員李善均因出演《寄生上流》、《我的大叔》表現亮眼，卻在兩年前的今天、即2023年12月27日，傳出他輕生消息，消息一出震撼演藝圈。該事件起於李善均在2023年10月時遭指控涉毒，雖經過警方調查且精密檢測後，驗毒結果呈現陰性，但負面評論仍不斷，進而造成憾事發生。演藝事業表現亮眼加上形象一直不錯的李善均，在2023年10月時，卻傳出涉毒事件，被爆至少吸食2種以上的毒品。李善均在審訊時接受簡易試劑檢查時呈現「陰性」反應，又經送到國立科學調查研究所分析100根毛髮，也未檢出任何藥物成分。甚至直至11月第二次毛髮驗毒結果，都為陰性。但是直至2023年12月27日上午，李善均的妻子報警，表示發現李善均遺書並與其失聯。同日上午10點30分，韓國警方發現李善均死於首爾鐘路區臥龍公園外的一輛汽車內，並於車內發現煤炭，判斷應是燒炭自殺，享年48歲。據傳因涉毒事件，他可能要背負龐大違約金，加上在韓國演藝圈這種高壓環境中，才逼迫其走上絕路。南韓演員李善均堪稱實力派演員，