桃園地檢署檢察官吳亞芝，6度將，經法務部、監察院分別移送懲戒法院職務法庭審理，合議庭認為吳亞芝對行為分際思慮不周，嚴重影響檢察官公正執法的形象與信譽，情節重大，有懲戒必要，但難認已達法務部、監察院所說不適任檢察官的程度，今日。本案尚可上訴。監院的彈劾案文中還提及，吳亞芝明知男友當詐團軍師，卻沒有依法偵查也未勸阻，同樣涉有違失，但懲戒法院案認定相關事證不足。判決書指出，吳亞芝是桃園地檢署候補檢察官，在2022年7月、2022年10月、2023年11月間基於私人用途查詢起訴書、不起訴處分書，並拍攝其中部分內容，再傳給男朋友朱一品；2023年12月吳亞芝，已違反《法務部查詢資料注意事項》第4點規定，而且沒遵守《個人資料保護法》第16條對個人資料利用限制規定之行為。吳亞芝不只傳送男友接受委任的案件資料，連自己偵辦的案件內容都外洩，2022年8月間，吳亞芝同樣因為朱一品請求，；2023年l0月間，吳亞芝為了「」，將另案偵查案件的刑事準備狀等內部文件傳給朱一品，都沒遮隱當事人姓名等個資，違反《刑事訴訟法》第245條第5項的規定，檢察官對於偵查中知悉之事項，不得向職務必要範圍以外人員揭露，也觸犯個資法第16條規定的職務上義務。吳亞芝坦承上述行為，懲戒法院認為她，以及不得行為不檢、不得為與檢察官公正形象不符活動等倫理規範要求，情節重大，有必要懲戒讓她心生警惕。合議庭審酌吳亞芝事發時擔任候補檢察官二年多，2020年至2023年職務評定都考評良好，對檢察官職務仍有努力學習精進的意願。，經整體評價後並不認同吳亞芝已達法務部、監察院所說不適任檢察官的程度，判決罰款10個月現職月俸較為適當。監察院彈劾另外指出，吳亞芝與「詐團軍師」鄭鴻威律師、男友朱一品都加入同一個Line群組，吳亞芝為男友即時監看鄭鴻威的派案訊息，積極鼓勵男友打入詐騙集團的圈子，還建議男友與鄭鴻威談合作模式；吳亞芝知情男友涉及犯罪又違反偵查不公開的規定，卻沒有依法偵查，對於男友違反律師倫理規範業也不勸阻，涉有違失。懲戒法院採信吳亞芝的答辯，。朱一品都是自行連絡鄭鴻威接案事宜，沒有詳細告知吳亞芝的相關事證，因此也無法證明吳亞芝知道男友涉及詐團犯罪，至於吳亞芝鼓勵男友「」，但法院，而且這段對話發生時，朱一品還沒開始密集接洽鄭鴻威，不能斷章取義而不看前後文的脈絡，就認定吳亞芝有監察院移送意旨所稱的違失。