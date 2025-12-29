我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sana先前上薇娟（如圖）節目暢聊，她更分享練習生時期驚悚撞鬼經歷。（圖／IG noodle.zip）

韓國女團TWICE成員Sana今（29）日迎來29歲生日了！過去她曾登上女團i-dle成員薇娟的網路節目，還在節目中拋出一段讓人背脊發涼的回憶。Sana透露，她還是練習生時，某次宿舍只有她一人在家，後來回到房間後鏡子卻突然倒下，嚇得她當場鑽進被窩準備睡覺，之後她甚至感覺疑似一隻手影在她臉上揮動，這個故事也讓薇娟當場嚇翻。來自大阪的Sana可是家裡的掌上明珠，身為獨生女的她，從小就對表演藝術展露濃厚興趣。就在國中那年，Sana在熱鬧的難波商圈逛街，意外被經紀公司的星探相中，隔天就前往徵選現場，當時Sana表演少女時代的經典曲〈Mr. Taxi〉，直接讓她拿到了成為練習生的門票。2015年，Sana參加選秀節目《SIXTEEN》，在多位競爭者中脫穎而出，最終成功以TWICE一員正式出道，實現了她的夢想。Sana今年4月驚喜作客薇娟的網路節目，兩人遠赴關島享受浪漫的閨蜜旅行，一同在螢幕前展現了宛如親姊妹般的超強默契，甜度破表的互動也讓大批粉絲陷入瘋狂。過程中，還Sana加碼自爆練習生時期的撞鬼初體驗，嚇得觀眾雞皮疙瘩掉滿地。Sana回想起那天，宿舍裡只有自己一人，進房門後卻發現鏡子莫名倒下，嚇得她趕快躺平睡覺逃避現實。沒想到，接下來發生的超自然現象，才是宛如恐怖片現場。當Sana嚇得躲進被子時，她還在黑暗中感覺到有隻手面前揮，沒想到耳邊就傳來低沉嗓音，冷冷逼問：「妳沒睡著吧？」，接著對方甚至拋出惡毒的終極選擇：「是要殺了妳，還是饒了妳？」，後來Sana就瞬間失去意識。一旁的薇娟聽完後馬上嚇傻，一度懷疑是不是有人闖入宿舍，但Sana也對此否認。影片播出後，粉絲們除了心疼偶像的遭遇，也紛紛留言表示：「連鬼都想看Sana」、「果然撞鬼是演藝圈大紅的徵兆」，更有人打趣地說，能見到女神一面，就算當鬼也心甘情願。12月29日的壽星不只有Sana！還有台灣演員艾偉、日本歌手岡崎律子、香港演員何家勁、香港演員郭秀雲、台灣演員葉慈毓、香港歌手陳詩欣、日本女團乃木坂46成員生駒里奈，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！