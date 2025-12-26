我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿本一早起來搭火車竟發現等錯月台，讓他整個超崩潰。（圖／阿本IG@aben6011）

藝人阿本近日受邀參與《嗨！營業中》第6季的錄製，不料看似正常加入的錄影，背後竟大出包。阿本在昨（25）日發出自己從南港搭火車前往台東錄製《嗨！營業中》的影片，原本從從容容、游刃有餘的在車站吃早餐等火車的他，竟發現等錯月台，扛著行李暴衝過去還是沒搭上，車門在眼前關閉，讓他只好搭1小時後的下一班車，崩潰直呼：「真的是匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬」。阿本在昨日PO出前往台東的影片，只見提早到的阿本，原本超悠閒坐在月台吃早餐、拍火車經過，不料突然看到對面月台的火車似乎是自己要搭的那班，「居然等錯月台，後來真的是匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬，扛著行李衝到對面月台，要上車那瞬間車門關上」，讓他無奈直呼：「明明準備得萬無一失，我卻一失了！」影片中阿本還狂喊「我要瘋掉了」，看起來超崩潰。阿本錯失原本要搭的火車後，詢問台鐵服務人員得知最快的是1個小時後的下一班，他也馬上告知製作組，擔心會耽誤到拍攝行程、製造麻煩，好險製作組說不影響原訂進度，不過他也忍不住表示：「開局失利的一天」。阿本日前自爆曾與炎亞綸交往，而炎亞綸近日登上薔薔節目《薔栗膠》，也首度坦承曾與阿本交往長達9年。談到相處細節，炎亞綸自嘲兩人爭執場面相當戲劇化，甚至形容像在演八點檔，還曾在激烈爭吵中發生「流血事件」，有一次阿本一氣之下砸壞他剛買的液晶電視，遙控器直接卡在螢幕裡，場面失控又荒謬。然而即便如此，他仍強調雙方最終用成熟方式收尾，分手後沒有撕破臉，反而認同彼此是一起成長的家人，如今仍維持朋友關係。對於分手關鍵原因，炎亞綸直言並非因背叛或重大衝突分開，而是「少了一個繼續走下去的理由」，他透露雙方曾給過彼此許多機會，但日常中的摩擦逐漸放大，例如對隱私界線的看法不同、情緒管理方式落差，都讓爭執變得頻繁，當一次次修補無法換來真正的安心時，感情中的耐心與熱度也在現實壓力下慢慢被磨光。