北捷12月19日發生隨機砍人案造成死傷慘重。而衛福部也提供一年每人3次免費心理諮商，期限到明年底。衛福部統計，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患已有1人出院，目前還有4人繼續留院，均在一般病房治療中。據衛福部統計截至今（26）日上午6時50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市11間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，4人繼續留院，均在一般病房治療中。衛福部心健司提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應。因此提供全民「心理健康支持方案」，每人3次，以一年為限，至明年底，若主觀陳述有受到隨機殺人案影響，會從寬認定。