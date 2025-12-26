我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可使用職人咖啡為基底，每日研磨綻放迷人豆香，職人美式經典好喝好提神、職人拿鐵香醇順口最適合早上來一杯、果咖則以西西里手搗檸檬美式以及紅柚香檸美式的清爽創造下午的輕盈愜意!職人咖啡中尤以果咖最受年輕客層喜愛，酸甜果香融合美式，形成獨特炭燒果物風味，讓人既醒腦又解除喝手搖的罪惡感!CoCo果咖系列熱賣延燒，這回帶來更多果香驚喜！全新四款現磨咖啡新品1/1正式登場，包括加入台灣當季柳丁的「台灣柳丁美式」、「台灣柳丁拿鐵」，以及椰香濃郁的「生椰職人拿鐵」、「粉角生椰拿鐵」，清爽、濃郁一次到位，打造真正的「喝出好心情」果咖時代！以職人咖啡搭配台灣在地鮮果與香濃椰乳，力推4款新口味，是咖啡也是手搖，果真讚爆，銷售咖位即將再升一級!台灣柳丁美式（L）｜台灣柳丁拿鐵（14oz）嚴選台灣當季鮮採香甜柳丁，採用HPP冷高壓滅菌技術，保留最完整果汁營養與風味，搭配職人現磨咖啡，清甜果汁與咖啡香醇韻味完美交融，清亮的柳丁果香在舌尖中綻放，產季限定!享受最著時的陽光系咖啡！生椰職人拿鐵（14oz）｜粉角生椰拿鐵（14oz）在陽光充足、雨水豐沛的熱帶雨林氣候中，孕育出最適合椰子生長的天然環境，鮮採椰子現取椰肉與椰水，透過三段榨漿工藝，萃取出最純粹、最香醇的椰子風味。純白厚實、香氣濃郁的椰漿，結合清爽香甜的椰子汁，以完美比例調和後再加入職人級現磨金獎咖啡，創造絲滑椰乳×醇香咖啡的絕妙交織，入口順滑不甜膩，尾韻清新怡人，咖啡香與椰香層次完美融合，一喝就深深著迷，還能加價加料「粉角」，咬感升級，喝起來飽足又療癒！天天果咖買一送一：全台街邊門市臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），即享同價位買一送一，天天都能揪朋友一起喝咖啡！週二咖啡日：每週二限定，全台街邊門市臨櫃購買、都可訂線上點購「職人咖啡全品項」皆享同價位買一送一，連續放送整個月，實際品項依各店供應為準!從第一杯果咖美式的清爽驚喜，到椰香拿鐵的醇厚層次，CoCo職人咖啡：手搖咖啡也能喝得果感十足、風味多元又自由混搭！喝膩傳統美式、拿鐵？那就換一杯「果咖」，今天你想喝果香還是椰香？CoCo給你答案！「台灣柳丁$生椰系列品項 & 優惠價」台灣柳丁美式 L：嚐鮮價$60（街邊店原價$85）台灣柳丁拿鐵（14oz）：嚐鮮價$75（街邊店原價$85）生椰職人拿鐵（14oz）：嚐鮮價$60（街邊店原價$70）粉角生椰職人拿鐵(14oz) ：嚐鮮價$70（街邊店原價$80）